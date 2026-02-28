Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Манчестер Сити" одержал четвёртую победу подряд в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Лидсом" в выездном матче 28-го тура АПЛ - 1:0.
Фото: BBC Sport
Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время: на 45+2-й минуте отличился Антуан Семеньо.

Команда Хосепа Гвардиолы продлила победную серию до четырёх матчей. Набрав 59 очков, "Сити" занимает вторую позицию в таблице и сократил отставание от лидирующего "Арсенала" до двух баллов.

"Лидс" имеет в активе 31 очко и располагается на 15-м месте чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится