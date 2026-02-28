"Манчестер Сити" одержал четвёртую победу подряд в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Лидсом" в выездном матче 28-го тура АПЛ - 1:0.

Фото: BBC Sport

Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время: на 45+2-й минуте отличился Антуан Семеньо.



Команда Хосепа Гвардиолы продлила победную серию до четырёх матчей. Набрав 59 очков, "Сити" занимает вторую позицию в таблице и сократил отставание от лидирующего "Арсенала" до двух баллов.



"Лидс" имеет в активе 31 очко и располагается на 15-м месте чемпионата.

