Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Бавария" обыграла "Боруссию" в матче с пятью голами

"Бавария" в гостевом поединке взяла верх над дортмундской "Боруссией" - 3:2.
Фото: Getty Images
Счёт во встрече открыли хозяева: на 26-й минуте отличился Нико Шлоттербек. После перерыва мюнхенцы перехватили инициативу - Харри Кейн оформил дубль за 16 минут. На 83-й минуте Даниэль Свенссон восстановил равновесие, однако вскоре Йозуа Киммих принёс гостям победу.

"Бавария" набрала 63 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия" имеет 52 очка и занимает вторую строчку.

