Счёт во встрече открыли хозяева: на 26-й минуте отличился Нико Шлоттербек. После перерыва мюнхенцы перехватили инициативу - Харри Кейн оформил дубль за 16 минут. На 83-й минуте Даниэль Свенссон восстановил равновесие, однако вскоре Йозуа Киммих принёс гостям победу.
"Бавария" набрала 63 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия" имеет 52 очка и занимает вторую строчку.
"Бавария" обыграла "Боруссию" в матче с пятью голами
"Бавария" в гостевом поединке взяла верх над дортмундской "Боруссией" - 3:2.
Фото: Getty Images