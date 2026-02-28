"Бавария" обыграла "Боруссию" в матче с пятью голами

"Бавария" в гостевом поединке взяла верх над дортмундской "Боруссией" - 3:2.

Фото: Getty Images

Счёт во встрече открыли хозяева: на 26-й минуте отличился Нико Шлоттербек. После перерыва мюнхенцы перехватили инициативу - Харри Кейн оформил дубль за 16 минут. На 83-й минуте Даниэль Свенссон восстановил равновесие, однако вскоре Йозуа Киммих принёс гостям победу.



"Бавария" набрала 63 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия" имеет 52 очка и занимает вторую строчку.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария