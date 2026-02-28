Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"ПСЖ" опубликовал состав на матч с "Гавром"

"ПСЖ" объявил стартовый состав на выездной матч с "Гавром" в 24-м туре Лиги 1.
Фото: Getty Images
Начало поединка запланировано на 23:05 по московскому времени. Российский вратарь Матвей Сафонов вновь выйдет в основном составе парижан. Также с первых минут сыграет украинский защитник Илья Забарный.

"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Эрнандес, Витинья, Заир-Эмери, Дро, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Барколя.

"ПСЖ" имеет в активе 54 балла и идёт на первой строчке в Лиге 1. "Гавр" располагается на 13-й позиции с 26 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится