Начало поединка запланировано на 23:05 по московскому времени. Российский вратарь Матвей Сафонов вновь выйдет в основном составе парижан. Также с первых минут сыграет украинский защитник Илья Забарный.
"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Эрнандес, Витинья, Заир-Эмери, Дро, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Барколя.
"ПСЖ" имеет в активе 54 балла и идёт на первой строчке в Лиге 1. "Гавр" располагается на 13-й позиции с 26 очками.
"ПСЖ" опубликовал состав на матч с "Гавром"
"ПСЖ" объявил стартовый состав на выездной матч с "Гавром" в 24-м туре Лиги 1.
Фото: Getty Images