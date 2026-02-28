"ПСЖ" опубликовал состав на матч с "Гавром"

"ПСЖ" объявил стартовый состав на выездной матч с "Гавром" в 24-м туре Лиги 1.

Фото: Getty Images

Начало поединка запланировано на 23:05 по московскому времени. Российский вратарь Матвей Сафонов вновь выйдет в основном составе парижан. Также с первых минут сыграет украинский защитник Илья Забарный.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Эрнандес, Витинья, Заир-Эмери, Дро, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Барколя.



"ПСЖ" имеет в активе 54 балла и идёт на первой строчке в Лиге 1. "Гавр" располагается на 13-й позиции с 26 очками.

