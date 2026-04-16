Итальянский топ-клуб изучает возможность приглашения Симеоне - источник

"Интер" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

Фото: УЕФА

Руководство миланского клуба уже выходило на контакт со специалистом, чтобы понять, возможен ли его переход.



При этом итальянская команда не отказывается от текущего тренера - ведутся переговоры о продлении соглашения с Кристианом Киву. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна.



Симеоне знаком с итальянским футболом: в конце 1990-х он выступал за "Интер" как игрок.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Интер