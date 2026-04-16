Руководство миланского клуба уже выходило на контакт со специалистом, чтобы понять, возможен ли его переход.
При этом итальянская команда не отказывается от текущего тренера - ведутся переговоры о продлении соглашения с Кристианом Киву. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна.
Симеоне знаком с итальянским футболом: в конце 1990-х он выступал за "Интер" как игрок.
Итальянский топ-клуб изучает возможность приглашения Симеоне - источник
"Интер" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.
