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Аморим возглавил топ-клуб Серии А - источник

Португальский специалист Рубен Аморим продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Фото: Getty Images
Как пишет A Bola, бывший наставник "Манчестер Юнайтед" возглавил "Милан". По данным источника, стороны уже завершили оформление сделки. Контракт Аморима с "россонери" рассчитан до 2028 года, а его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год после вычета налогов.

Сообщается, что соглашение включает систему бонусов, привязанных к результатам команды в Серии А и еврокубках.

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