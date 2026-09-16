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Бубнов высмеял сравнение Захаряна с Зиданом

Футбольный эксперт Александр Бубнов с иронией отреагировал на попытку поставить полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в один ряд с легендарным Зинедином Зиданом.
Фото: Ricardo Larreina/Getty Images
Бубнов не согласился с подобным сравнением и в шутку заявил, что сходство между футболистами фактически ограничивается буквами в фамилиях.

"Нобель, знаешь, в чем можно сравнить Захаряна с Зиданом? "З"? Правильно! И "Н" в конце. Вот и все сравнение", — со смехом заявил Бубнов.

Эксперт также иронично отреагировал на аргументы Валерия Газзаева, который обратил внимание на схожие физические характеристики игроков.

"Газзаев говорит: "Роста одного, скорость одинаковая". Еще бы сказал, блин, что дриблинг одинаковый", — добавил Бубнов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 23-летний Захарян пока получает минимум игровой практики. Российский полузащитник принял участие в двух матчах и суммарно провел на поле восемь минут.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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