Ледяхов назвал идеальный состав сборной России и объяснил отсутствие Захаряна

"Думаю, оптимальный состав будет во встречах с Ираном и Нигерией, которые входят в "тридцатку" рейтинга ФИФА. Впервые будет возможность дважды за сбор использовать оптимальный состав. Не уверен, что все пять армейцев выйдут вместе, но тройка полузащитников Кисляк, Обляков, Глебов — наверняка. А с Намибией сыграют остальные. По поводу Захаряна, полагаю, правильное решение, пусть побольше с "Сосьедадом" потренируется в отсутствие сборников", — отметил Ледяхов.
Свой оптимальный состав сборной России специалист видит следующим образом: Матвей Сафонов — в воротах, Игорь Дивеев и Александр Данилов — в центре защиты, Илья Вахания и Данил Круговой — на флангах. В полузащите — Матвей Кисляк, Иван Обляков, Александр Головин, Алексей Батраков и Кирилл Глебов, а на острие атаки — Константин Тюкавин.
Кроме того, Ледяхов предложил дать Сафонову провести полный матч с Ираном, после чего отпустить голкипера обратно в Париж.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info