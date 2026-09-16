Ледяхов назвал идеальный состав сборной России и объяснил отсутствие Захаряна

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"Думаю, оптимальный состав будет во встречах с Ираном и Нигерией, которые входят в "тридцатку" рейтинга ФИФА. Впервые будет возможность дважды за сбор использовать оптимальный состав. Не уверен, что все пять армейцев выйдут вместе, но тройка полузащитников Кисляк, Обляков, Глебов — наверняка. А с Намибией сыграют остальные. По поводу Захаряна, полагаю, правильное решение, пусть побольше с "Сосьедадом" потренируется в отсутствие сборников", — отметил Ледяхов.