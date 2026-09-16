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Ледяхов назвал идеальный состав сборной России и объяснил отсутствие Захаряна

Известный российский футболист и тренер Игорь Ледяхов прокомментировал для Rusfootball.info объявленный вчера состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Ледяхов считает, что сразу три товарищеских матча позволят тренерскому штабу распределить игровое время между всеми 29 вызванными футболистами. При этом наиболее сильный состав, по его мнению, стоит задействовать против Ирана и Нигерии.

"Думаю, оптимальный состав будет во встречах с Ираном и Нигерией, которые входят в "тридцатку" рейтинга ФИФА. Впервые будет возможность дважды за сбор использовать оптимальный состав. Не уверен, что все пять армейцев выйдут вместе, но тройка полузащитников Кисляк, Обляков, Глебов — наверняка. А с Намибией сыграют остальные. По поводу Захаряна, полагаю, правильное решение, пусть побольше с "Сосьедадом" потренируется в отсутствие сборников", — отметил Ледяхов.

Свой оптимальный состав сборной России специалист видит следующим образом: Матвей Сафонов — в воротах, Игорь Дивеев и Александр Данилов — в центре защиты, Илья Вахания и Данил Круговой — на флангах. В полузащите — Матвей Кисляк, Иван Обляков, Александр Головин, Алексей Батраков и Кирилл Глебов, а на острие атаки — Константин Тюкавин.

Кроме того, Ледяхов предложил дать Сафонову провести полный матч с Ираном, после чего отпустить голкипера обратно в Париж.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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