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Астемир Гордюшенко: игроки "Бенфики" с мячом работали намного лучше, чем мы
Футболисты молодежной португальской команды "Бенфика" более техничные ребята и лучше работают с мячом, нежели их сверстники из московского ЦСКА, заявил полузащитник столичной команды Астемир Гордюшенко после поражения в 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА - 0:2.
"Было видно, что игроки "Бенфики" с мячом работали намного лучше, чем мы, ребята очень техничные. ЦСКА боролся до конца, но, к сожалению, не получилось. Не знаю, чего нам не хватило, мы очень старались, но были слабее. Видимо, сегодня был не день армейской команды", - цитирует Гордюшенко ТАСС.
"Было видно, что игроки "Бенфики" с мячом работали намного лучше, чем мы, ребята очень техничные. ЦСКА боролся до конца, но, к сожалению, не получилось. Не знаю, чего нам не хватило, мы очень старались, но были слабее. Видимо, сегодня был не день армейской команды", - цитирует Гордюшенко ТАСС.
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