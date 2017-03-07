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Астемир Гордюшенко: игроки "Бенфики" с мячом работали намного лучше, чем мы

Футболисты молодежной португальской команды "Бенфика" более техничные ребята и лучше работают с мячом, нежели их сверстники из московского ЦСКА, заявил полузащитник столичной команды Астемир Гордюшенко после поражения в 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА - 0:2.

"Было видно, что игроки "Бенфики" с мячом работали намного лучше, чем мы, ребята очень техничные. ЦСКА боролся до конца, но, к сожалению, не получилось. Не знаю, чего нам не хватило, мы очень старались, но были слабее. Видимо, сегодня был не день армейской команды", - цитирует Гордюшенко ТАСС.
Теги: Гордюшенко Бенфика ЦСКА
Сегодня, 21:16
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:23) #
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Все Южные сборные конечно с мячом работают лучше.... но для этого есть противодействие....как можно дольше оставить без мяча соперника и лучшая физическая подготовка.... НАШИ МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ НЕ ПОМНЯТ ИСТОРИЮ ФУТБОЛА СССР.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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