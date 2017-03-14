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Константин Генич: "Ювентус" должен сыграть строго и выиграть без вопросов

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Порту".

"Здесь я бы просто сыграл чистую победу "Ювентуса". Понятно, что счёт 2:0 в первом матче практически гарантирует "Ювентусу" проход дальше, на 90 процентов. "Ювентус" сильнее, "Ювентус" играет дома, где он редко своих соперников отпускает. Сейчас туринцы должны сыграть строго и выиграть без вопросов", - приводит слова Генича "Рейтинг букмекеров".
Теги: Генич Ювентус Порту
Сегодня, 21:32
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