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Владимир Маминов: в финале Лиги чемпионов "Реал" был сильнее

Главный тренер московского клуба "Солярис" Владимир Маминов поделился своими впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" одержал победу над туринским "Ювентусом" со счетом 4:1.

"Симпатизировал ли я одной из команд? Нельзя сказать, что симпатизировал. С одной стороны, мне хотелось, чтобы выиграл "Ювентус", так как в нем играет Буффон, который очень долго идет к победе в этом турнире. Однако во вчерашнем матче объективно "Реал" был сильнее. В целом матч понравился, но ожидал, что счет не будет таким разгромным и интрига продержится до финального свистка. Конечно же, свою роль сыграло и удаление. Это был достойный финал — двух сильнейших команд.

Целенаправленно ли "Ювентус" закрылся в обороне? Возможно, это был план Аллегри на игру. Мне кажется, что туринцы планировали забить быстрый мяч, и моменты для этого были. "Реал" часто пропускает на старте, а затем старается отыграться. В некоторых моментах хорошо сыграл вратарь мадридцев. В свою очередь, сами футболисты испанского клуба более активно стали играть в атаке. В итоге план не сработал.

Получит ли Криштиану Роналду пятый "Золотой мяч"? Все к этому идет. На групповом этапе ЛЧ португалец не отличался высокой результативностью, однако во всех решающих матчах он сумел отличиться, и это были ключевые голы", - цитирует Маминова "Газета.ру".
Теги: Маминов Реал Ювентус
Сегодня, 19:07
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