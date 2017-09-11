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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Тихоновецкий: шансы ЦСКА выйти из группы Лиги чемпионов выше, чем у "Спартака"
Тренер "Луча-Энергии" Александр Тихоновецкий оценил шансы ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов.
"Обе группы у наших клубов в Лиге чемпионов довольно ровные по силе соперников. Я болею за ЦСКА и хочу, чтобы "армейцы" прошли дальше. Но "Спартак" тоже российская команда, поэтому желаю им удачи в еврокубках. Хочется увидеть обе команды в 1/8 финала. Я верю, что подопечные Виктора Гончаренко займут первое или второе место в группе A.
Если оценивать шансы двух наших команд, то мне кажется, что у ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию. У "Спартака" группа посложнее, а "армейцам" по силам обыграть все команды. Даже с "Манчестер Юнайтед" у ЦСКА хорошие шансы на победу", - цитирует Тихоновецкого "Чемпионат.сом".
"Обе группы у наших клубов в Лиге чемпионов довольно ровные по силе соперников. Я болею за ЦСКА и хочу, чтобы "армейцы" прошли дальше. Но "Спартак" тоже российская команда, поэтому желаю им удачи в еврокубках. Хочется увидеть обе команды в 1/8 финала. Я верю, что подопечные Виктора Гончаренко займут первое или второе место в группе A.
Если оценивать шансы двух наших команд, то мне кажется, что у ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию. У "Спартака" группа посложнее, а "армейцам" по силам обыграть все команды. Даже с "Манчестер Юнайтед" у ЦСКА хорошие шансы на победу", - цитирует Тихоновецкого "Чемпионат.сом".
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