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Александр Тихоновецкий: шансы ЦСКА выйти из группы Лиги чемпионов выше, чем у "Спартака"

Тренер "Луча-Энергии" Александр Тихоновецкий оценил шансы ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов.

"Обе группы у наших клубов в Лиге чемпионов довольно ровные по силе соперников. Я болею за ЦСКА и хочу, чтобы "армейцы" прошли дальше. Но "Спартак" тоже российская команда, поэтому желаю им удачи в еврокубках. Хочется увидеть обе команды в 1/8 финала. Я верю, что подопечные Виктора Гончаренко займут первое или второе место в группе A.

Если оценивать шансы двух наших команд, то мне кажется, что у ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию. У "Спартака" группа посложнее, а "армейцам" по силам обыграть все команды. Даже с "Манчестер Юнайтед" у ЦСКА хорошие шансы на победу", - цитирует Тихоновецкого "Чемпионат.сом".
Теги: Тихоновецкий ЦСКА Спартак
Сегодня, 16:28
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19
(4)
№19 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:55) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как обычно пьян и обкурен ...Глюки...


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№18 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:48) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Ну, если САМ ТИХОНОВЕЦКИЙ сказал..

Он здесь под ником Противовес выступает


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№17 Написал: safonas (Сегодня, 17:46) #
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3 место для обеих команд будет считаться успехом, нужно быть реалистами


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№16 Написал: checkmate (Сегодня, 17:36) #
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Цитата: Skyline
да ну . за 3 место обе будут биться.


Дурачок ты думаешь твой политпроект долго протянет!!!
Регистрация: 21.02.2016
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:30) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
да ну . за 3 место обе будут биться.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 17:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Очень очень сомнительно!
Регистрация: 13.08.2009
№13 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:15) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Да спартак профукает ВСЕ игры группы и...домой!! Ну как всегда!
Регистрация: 14.12.2016
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:12) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
я видимо проспал трансферную компанию ЦСКА,
видимо подписаны Неймар,Азар, Мюллер

не подписаны, а приняты в ряды суперклупа за двухразовую пайку овса
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:06) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
В принципе выиграть можно у любой команды,но нужен фарт.Но если реально мыслить,то и Спартак и кони,максимум 3 место.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:01) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Это не всё интервью известного острослова . Оно заканчивалось так - " пожалуйста ,приму приглашение от Цска на любую должность и оклад.."


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:50) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
может он умственно отсталый человек и его нужно пожалеть.. хотя.. вроде тренером работает.. smirk

А что, в российском футболе умственно отсталый не может работать тренером?
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:50) #
  • -6
  •  (8)

ЦСКА по силам.
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:49) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Тихоновецкий
а "армейцам" по силам обыграть все команды...

я видимо проспал трансферную компанию ЦСКА,
видимо подписаны Неймар,Азар, Мюллер


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:49) #
  • +3
  •  (11)

Цитата: Hitman
у Сашки еще в игровую карьеру всегда была забористая трава

может он умственно отсталый человек и его нужно пожалеть.. хотя.. вроде тренером работает.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:47) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Волга НН»
За третьи места оба будут бороться.
Регистрация: 28.12.2012
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:46) #
  • +3
  •  (11)

Ну, если САМ ТИХОНОВЕЦКИЙ сказал... joy
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:44) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
посмотрим...удачи всем!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 16:36) #
  • +3
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
у Сашки еще в игровую карьеру всегда была забористая трава)
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Эмм...как то чересчур оптимистично.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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