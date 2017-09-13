Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Столе Сольбаккен: "Локомотив" - самая сильная команда в нашей группе

"Локомотив" является самым сильным клубом в группе F Лиги Европы, где также выступят датский "Копенгаген", молдавский "Шериф" и чешский "Фастав Злин", заявил главный тренер датской команды Столе Сольбаккен.

"Локомотив" показывает немного нестабильную игру, в последних двух матчах он играл плохо, но я с большим уважением отношусь к этой команде. Это самая сильная команда в нашей группе, и я не исключаю, что завтра будет ничья. Но у нас только шесть матчей и ничейный результат нам не будет помощником.

При этом я видел игру "Локомотива" со "Спартаком" (4:3), где футболисты "Локомотива" проявили много индивидуальных качеств. Так что ничья может быть удовлетворительным и полезным для нас результатом, но было бы неплохо стартовать с победы", - цитирует Сольбаккена ТАСС.
Теги: Копенгаген Локомотив
Сегодня, 20:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.