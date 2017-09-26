Артем Ребров получил травму и покинул поле

Во втором тайме матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" голкипер красно-белых Артём Ребров получил травму.Вратарь не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле на электрокаре. Вместо Реброва на 68-й минуте на поле появился Александр Селихов.