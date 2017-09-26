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Артем Ребров получил травму и покинул поле

Во втором тайме матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" голкипер красно-белых Артём Ребров получил травму.

Вратарь не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле на электрокаре. Вместо Реброва на 68-й минуте на поле появился Александр Селихов.
Теги: Ребров Спартак Ливерпуль
Вчера, 23:20
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6
(2)
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 00:15) #
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  •  (0)
online

Цитата: Visio
Что с ногой то. Чердак сказал следите за новостями

Кресты
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: trent (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Артёму здоровья!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Регистрация: 2.08.2013
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что с ногой то. Чердак сказал следите за новостями
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: GS Москва (Вчера, 23:54) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: utekay
пару раз выручил

больше
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:35) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
пару раз выручил


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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