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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Созин: Каррера доказал всем, что Ещенко и Комбаров - не самые плохие защитники
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей" (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Когда я смотрел второй тайм, думал только об одном: как Андрей Ещенко отдал голевую, а потом Дмитрий Комбаров сначала спас, реально вытащил команду, а потом тоже отдал голевую. Сколько дерьма было вылито на этих ребят, особенно на Комбарова, со стороны разных специалистов, болельщиков со стажем и знаменитых спортсменов. А Каррера ждал. Ждал и верил. Что они по-другому играют. И сегодня он доказал всем критикам, что Ещенко и Комбаров – не самые плохие защитники. Эти два футболиста лучше, чем защитники "Севильи". Лучше, чем защитники "Ливерпуля". Это первое, что бросилось в глаза. Когда люди начинают хаять футболистов – это недальновидно.
Когда "Спартак" выиграл чемпионат, было безудержное счастье. Ломали штанги и ворота. Потом долго не могли собраться – это были отклики празднования. Сегодня был великолепный матч. Просто суперфутбол. Порвали этих испанцев. Но не надо завтра начинать ломать стулья, сиденья и праздновать до Нового года. Спокойно переживите это счастье и готовьтесь с завтрашнего дня к чемпионату России. К сожалению, думаю, будет наоборот. Начнётся общая похвала: "Теперь нам ничего не надо", "Теперь мы выиграем Лигу чемпионов". От этого хотелось бы предостеречь "Спартак", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Когда я смотрел второй тайм, думал только об одном: как Андрей Ещенко отдал голевую, а потом Дмитрий Комбаров сначала спас, реально вытащил команду, а потом тоже отдал голевую. Сколько дерьма было вылито на этих ребят, особенно на Комбарова, со стороны разных специалистов, болельщиков со стажем и знаменитых спортсменов. А Каррера ждал. Ждал и верил. Что они по-другому играют. И сегодня он доказал всем критикам, что Ещенко и Комбаров – не самые плохие защитники. Эти два футболиста лучше, чем защитники "Севильи". Лучше, чем защитники "Ливерпуля". Это первое, что бросилось в глаза. Когда люди начинают хаять футболистов – это недальновидно.
Когда "Спартак" выиграл чемпионат, было безудержное счастье. Ломали штанги и ворота. Потом долго не могли собраться – это были отклики празднования. Сегодня был великолепный матч. Просто суперфутбол. Порвали этих испанцев. Но не надо завтра начинать ломать стулья, сиденья и праздновать до Нового года. Спокойно переживите это счастье и готовьтесь с завтрашнего дня к чемпионату России. К сожалению, думаю, будет наоборот. Начнётся общая похвала: "Теперь нам ничего не надо", "Теперь мы выиграем Лигу чемпионов". От этого хотелось бы предостеречь "Спартак", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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