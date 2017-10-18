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Андрей Созин: Каррера доказал всем, что Ещенко и Комбаров - не самые плохие защитники

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей" (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Когда я смотрел второй тайм, думал только об одном: как Андрей Ещенко отдал голевую, а потом Дмитрий Комбаров сначала спас, реально вытащил команду, а потом тоже отдал голевую. Сколько дерьма было вылито на этих ребят, особенно на Комбарова, со стороны разных специалистов, болельщиков со стажем и знаменитых спортсменов. А Каррера ждал. Ждал и верил. Что они по-другому играют. И сегодня он доказал всем критикам, что Ещенко и Комбаров – не самые плохие защитники. Эти два футболиста лучше, чем защитники "Севильи". Лучше, чем защитники "Ливерпуля". Это первое, что бросилось в глаза. Когда люди начинают хаять футболистов – это недальновидно.

Когда "Спартак" выиграл чемпионат, было безудержное счастье. Ломали штанги и ворота. Потом долго не могли собраться – это были отклики празднования. Сегодня был великолепный матч. Просто суперфутбол. Порвали этих испанцев. Но не надо завтра начинать ломать стулья, сиденья и праздновать до Нового года. Спокойно переживите это счастье и готовьтесь с завтрашнего дня к чемпионату России. К сожалению, думаю, будет наоборот. Начнётся общая похвала: "Теперь нам ничего не надо", "Теперь мы выиграем Лигу чемпионов". От этого хотелось бы предостеречь "Спартак", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Ещенко Комбаров Каррера Спартак
Сегодня, 19:35
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№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:55) #
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Да все нормально всё оценивают. Трезво. )
Регистрация: 6.10.2009
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