Евгений Кафельников: я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на критику в свой адрес со стороны защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова. По его словам, как болельщик красно-белых он имеет право на свое мнение.- Конечно, я - дилетант. А кто же я еще?- Да, я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение.- Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.- Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру.