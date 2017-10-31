Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА с "Базелем"?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:57
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (1)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (1)
09:59
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (28)
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (28)
08:48
Дмитрий Стоцкий: Дмитрий Стоцкий: с каждой игрой накал дерби "Уфы" и "Рубина" будет возрастать
Дмитрий Стоцкий: Дмитрий Стоцкий: с каждой игрой накал дерби "Уфы" и "Рубина" будет возрастать
07:14
Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Евгений Кафельников: я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на критику в свой адрес со стороны защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова. По его словам, как болельщик красно-белых он имеет право на свое мнение.
- Дмитрий Комбаров назвал вас дилетантом. Справедливо?
- Конечно, я - дилетант. А кто же я еще?
- То есть вы согласны с его критикой?
- Да, я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение.
- Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?
- Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.
- По-прежнему считаете, что Комбаров - это не уровень "Спартака"?
- Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру.
"Спорт-Экспресс"
- Дмитрий Комбаров назвал вас дилетантом. Справедливо?
- Конечно, я - дилетант. А кто же я еще?
- То есть вы согласны с его критикой?
- Да, я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение.
- Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?
- Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.
- По-прежнему считаете, что Комбаров - это не уровень "Спартака"?
- Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.