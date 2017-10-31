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Евгений Кафельников: я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на критику в свой адрес со стороны защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова. По его словам, как болельщик красно-белых он имеет право на свое мнение.

- Дмитрий Комбаров назвал вас дилетантом. Справедливо?

- Конечно, я - дилетант. А кто же я еще?

- То есть вы согласны с его критикой?

- Да, я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение.

- Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?

- Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.

- По-прежнему считаете, что Комбаров - это не уровень "Спартака"?

- Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Комбаров Д.
Сегодня, 17:27
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Про полёты в космос у женьки получается лучше )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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