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Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия"

Болельщики "Спартака", которые в настоящее время присутствуют на выездном матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА с "Севильей", скандируют "УЕФА — мафия", сообщает "Чемпионат.сом".

На игре присутствуют около 1 тыс. фанатов красно-белых. Это только часть из тех, кто прибыл в Испанию на матч основных команд в Лиге чемпионов.

До сих пор болельщики "Спартака" испытывают трудности с покупкой билетов на матч Лиги чемпионов, и, вероятно, большинству из них не удастся попасть на игру.

Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 16:59
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
мафия мафией...а вот петардами кидаться в судью - это все таки не дело
надеюсь сами нашли того идиота


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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