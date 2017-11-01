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Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов над "Базелем" (2:1).

"В какой-то степени поражение дома сыграло на руку ЦСКА, потому что "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве. Это сразу бросилось в глаза. ЦСКА хороший матч провел в Базеле, но, честно говоря, выиграл не без помощи соперника. Но, как говорится, это уже не наши проблемы. В Швейцарии ЦСКА хотел выиграть гораздо больше, чем соперник. Поэтому и была достигнута такая важная победа. Армейцы наиграли на три очка, а голы у Дзагоева и Вернблума получились очень своевременными. Теперь впереди два матча - с "Бенфикой" дома и с "Манчестер Юнайтед" на выезде, считаю, что их тоже можно успешно провести и набрать очки. Тем более что португальцев ЦСКА уже обыгрывал в Лиссабоне. Я считаю, что если армейцы выиграют даже один матч из двух, то появятся реальные шансы на плей-офф Лиги чемпионов", - цитирует Нигматуллина "Спорт уик-энд".
Теги: Нигматуллин ЦСКА Базель
Сегодня, 17:34
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