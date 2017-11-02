Затерявшийся Пашалич, эффективный Зе Луиш и сникший Глушаков: оценки «Спартака» по итогам матча с «Севильей»

«Спартак» уступил в Севилье, заметно осложнив задачу выхода в плэй-офф Лиги чемпионов. Москвичи провели невнятно первый тайм, а после перерыва лишь за счёт удачного стечения обстоятельств сумели возродить интригу.разбирает индивидуальные действия всех футболистов «Спартака».Впервые за долгое время к Селихову есть реальные вопросы по игре. Голкипер «Спартака» был непривычно нервозен. Стоит вспомнить опрометчивый выход из ворот на угловом, когда Селихов оставил ворота пустыми. Да и в обоих мячах Александр, как кажется, мог выручить. При эпизоде с первым голом он и вовсе дотянулся до мяча, но не смог вытолкнуть его из ворот. Конечно, не стоит валить всё на Селихова, но и назвать его игру безупречной тоже нельзя.Ещенко в очередной раз впечатлил своей работоспособностью, но снова разочаровал игрой в обороне. В первом тайме правый фланг «Спартака» был традиционно свободным. Ещенко регулярно терял позицию, что позволяло Нолито регулярно нагнетать давление. Будь хозяева чуть поточнее в завершающей стадии, через фланг Ещенко могло бы прилететь несколько мячей.При такой игре, когда соперник атакует 70 минут игрового времени, от центральных защитников требуется особая концентрация. У Джикии в этом матче было минимум ошибок. В то же время он порадовал агрессивным отбором, стремлением бороться, эмоциями, которые иногда били через край. Правда, в обоих мячах есть вина Джикии. Во время углового он слишком рано выпрыгнул, а в эпизоде со вторым голом не успел накрыть удар Банеги.Ташчи был менее заметен, чем его партнёр по центру обороны «Спартака». Тем не менее, центральный защитник здорово читал игру, успевал на подстраховку, да и в общем был одним из лучших на поле.При счёте 0:2 Дмитрий Комбаров спас «Спартак» от третьего гола, выбив мяч с ленточки ворот. Но в остальное время крайний защитник «красно-белых» был одним из худших. В обоих мячах есть прямая вина Комбарова. На угловом он не накрыл Лангле, хотя находился рядом с ним. А в случае со вторым голом Комбарова легко обыграл Банега. Прибавим сюда крайне низкую эффективность при подключении к атакам и получится совсем печальная картина.Хорват стал настоящим человеком-фантомом в этом матче. Вплоть до своей замены на 57-й минуте он остался совершенно незаметен. За всю игру Пашалич отдал всего 26 передач. Для сравнения, Фернандо и Глушаков сделали почти по 60 пасов. При этом в активе Пашалича нет ни одной обостряющей передачи. Прибавим сюда всего один перехват за всю игру.Капитан «Спартака», как показалось, заметно нервничал. Глушакову нельзя было отказать в старании, но игра у него явно не пошла. У Дениса было несколько моментов для дальних ударов, хорошие варианты для розыгрыша мяча, но всякий раз его подводила точность. Тем не менее, нужно отдать должное Глушакову, поучаствовавшему в забитом мяче.От лучших игроков в таких матчах зависит очень многое. Именно они должны решать эпизоды, но Промес не сумел продемонстрировать свои лучшие качества. В нескольких эпизодах Квинси и вовсе допускал ошибки в обработке мяча, что недопустимо для игрока такого уровня. Стать лидером команды ему не удалось, после «2+2» за результативность в московском матче сегодняшнюю игру Промеса положительно оценить никак нельзя.Фернандо в очередной раз едва не стал героем матча. Превосходный штрафной в исполнении бразильца стал настоящим лучом света в тёмном и унылом царстве первого тайма. Помимо этого эпизода стоит отметить качественную игру Фернандо в центре поля. Полузащитник «Спартака» охотно раздавал передачи, переводил мячи на фланги, вёл игру своей команды. Больше него передач в этой встрече в составе «Спартака» сделал лишь Ташчи.Парагваец был ещё одним человеком-фантомом в составе «Спартака». В первую очередь запомнился своим стремлением прессинговать, но в созидательном плане был совсем незаметен.Бразилец изрядно потерзал оборону соперника, успевал возвращаться на свою половину поля, участвуя во многих эпизодах. Пусть Адриано и не удалось отличиться, но матч он провёл очень качественный. Игра на команду, настоящая «черновая» работа, таким Адриано «Спартаку», конечно, нужен.Болгарин сегодня получил чуть более получаса игрового времени. При этом он принёс гораздо больше пользы своей команде, нежели Петкович. Именно Попов положил начало результативной комбинации «Спартака». Хавбек обыграл троих и забросил мяч на ход Глушакову. Отменный пас-закидушка получился шедевральным.Лучшим игроком в составе «Спартака» можно назвать Зе Луиша. Форвард «красно-белых» совсем недавно залечил свою травму, но ничуть не жалел себя. За 25 минут игрового времени он сумел забить, оказавшись в нужном месте и в нужное время. Помимо этого Зе Луиш здорово выигрывал верховые единоборства, цеплялся за мяч, заметно осложнив жизнь защитникам «Севильи», которые весь первый тайм откровенно скучали.Петкович – б/о