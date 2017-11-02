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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Затерявшийся Пашалич, эффективный Зе Луиш и сникший Глушаков: оценки «Спартака» по итогам матча с «Севильей»
«Спартак» уступил в Севилье, заметно осложнив задачу выхода в плэй-офф Лиги чемпионов. Москвичи провели невнятно первый тайм, а после перерыва лишь за счёт удачного стечения обстоятельств сумели возродить интригу. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия всех футболистов «Спартака».
Александр Селихов – 3,5. Впервые за долгое время к Селихову есть реальные вопросы по игре. Голкипер «Спартака» был непривычно нервозен. Стоит вспомнить опрометчивый выход из ворот на угловом, когда Селихов оставил ворота пустыми. Да и в обоих мячах Александр, как кажется, мог выручить. При эпизоде с первым голом он и вовсе дотянулся до мяча, но не смог вытолкнуть его из ворот. Конечно, не стоит валить всё на Селихова, но и назвать его игру безупречной тоже нельзя.
Андрей Ещенко – 2,5. Ещенко в очередной раз впечатлил своей работоспособностью, но снова разочаровал игрой в обороне. В первом тайме правый фланг «Спартака» был традиционно свободным. Ещенко регулярно терял позицию, что позволяло Нолито регулярно нагнетать давление. Будь хозяева чуть поточнее в завершающей стадии, через фланг Ещенко могло бы прилететь несколько мячей.
Георгий Джикия – 3,5. При такой игре, когда соперник атакует 70 минут игрового времени, от центральных защитников требуется особая концентрация. У Джикии в этом матче было минимум ошибок. В то же время он порадовал агрессивным отбором, стремлением бороться, эмоциями, которые иногда били через край. Правда, в обоих мячах есть вина Джикии. Во время углового он слишком рано выпрыгнул, а в эпизоде со вторым голом не успел накрыть удар Банеги.
Сердар Ташчи – 3,5. Ташчи был менее заметен, чем его партнёр по центру обороны «Спартака». Тем не менее, центральный защитник здорово читал игру, успевал на подстраховку, да и в общем был одним из лучших на поле.
Дмитрий Комбаров – 2,5. При счёте 0:2 Дмитрий Комбаров спас «Спартак» от третьего гола, выбив мяч с ленточки ворот. Но в остальное время крайний защитник «красно-белых» был одним из худших. В обоих мячах есть прямая вина Комбарова. На угловом он не накрыл Лангле, хотя находился рядом с ним. А в случае со вторым голом Комбарова легко обыграл Банега. Прибавим сюда крайне низкую эффективность при подключении к атакам и получится совсем печальная картина.
Марио Пашалич – 2,0. Хорват стал настоящим человеком-фантомом в этом матче. Вплоть до своей замены на 57-й минуте он остался совершенно незаметен. За всю игру Пашалич отдал всего 26 передач. Для сравнения, Фернандо и Глушаков сделали почти по 60 пасов. При этом в активе Пашалича нет ни одной обостряющей передачи. Прибавим сюда всего один перехват за всю игру.
Денис Глушаков – 2,5. Капитан «Спартака», как показалось, заметно нервничал. Глушакову нельзя было отказать в старании, но игра у него явно не пошла. У Дениса было несколько моментов для дальних ударов, хорошие варианты для розыгрыша мяча, но всякий раз его подводила точность. Тем не менее, нужно отдать должное Глушакову, поучаствовавшему в забитом мяче.
Квинси Промес – 2,5. От лучших игроков в таких матчах зависит очень многое. Именно они должны решать эпизоды, но Промес не сумел продемонстрировать свои лучшие качества. В нескольких эпизодах Квинси и вовсе допускал ошибки в обработке мяча, что недопустимо для игрока такого уровня. Стать лидером команды ему не удалось, после «2+2» за результативность в московском матче сегодняшнюю игру Промеса положительно оценить никак нельзя.
Фернандо – 3,5. Фернандо в очередной раз едва не стал героем матча. Превосходный штрафной в исполнении бразильца стал настоящим лучом света в тёмном и унылом царстве первого тайма. Помимо этого эпизода стоит отметить качественную игру Фернандо в центре поля. Полузащитник «Спартака» охотно раздавал передачи, переводил мячи на фланги, вёл игру своей команды. Больше него передач в этой встрече в составе «Спартака» сделал лишь Ташчи.
Лоренцо Мельгарехо – 2,0. Парагваец был ещё одним человеком-фантомом в составе «Спартака». В первую очередь запомнился своим стремлением прессинговать, но в созидательном плане был совсем незаметен.
Луис Адриано – 3,0. Бразилец изрядно потерзал оборону соперника, успевал возвращаться на свою половину поля, участвуя во многих эпизодах. Пусть Адриано и не удалось отличиться, но матч он провёл очень качественный. Игра на команду, настоящая «черновая» работа, таким Адриано «Спартаку», конечно, нужен.
Ивелин Попов – 3,0. Болгарин сегодня получил чуть более получаса игрового времени. При этом он принёс гораздо больше пользы своей команде, нежели Петкович. Именно Попов положил начало результативной комбинации «Спартака». Хавбек обыграл троих и забросил мяч на ход Глушакову. Отменный пас-закидушка получился шедевральным.
Зе Луиш – 4,0. Лучшим игроком в составе «Спартака» можно назвать Зе Луиша. Форвард «красно-белых» совсем недавно залечил свою травму, но ничуть не жалел себя. За 25 минут игрового времени он сумел забить, оказавшись в нужном месте и в нужное время. Помимо этого Зе Луиш здорово выигрывал верховые единоборства, цеплялся за мяч, заметно осложнив жизнь защитникам «Севильи», которые весь первый тайм откровенно скучали.
Петкович – б/о
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Александр Селихов – 3,5. Впервые за долгое время к Селихову есть реальные вопросы по игре. Голкипер «Спартака» был непривычно нервозен. Стоит вспомнить опрометчивый выход из ворот на угловом, когда Селихов оставил ворота пустыми. Да и в обоих мячах Александр, как кажется, мог выручить. При эпизоде с первым голом он и вовсе дотянулся до мяча, но не смог вытолкнуть его из ворот. Конечно, не стоит валить всё на Селихова, но и назвать его игру безупречной тоже нельзя.
Андрей Ещенко – 2,5. Ещенко в очередной раз впечатлил своей работоспособностью, но снова разочаровал игрой в обороне. В первом тайме правый фланг «Спартака» был традиционно свободным. Ещенко регулярно терял позицию, что позволяло Нолито регулярно нагнетать давление. Будь хозяева чуть поточнее в завершающей стадии, через фланг Ещенко могло бы прилететь несколько мячей.
Георгий Джикия – 3,5. При такой игре, когда соперник атакует 70 минут игрового времени, от центральных защитников требуется особая концентрация. У Джикии в этом матче было минимум ошибок. В то же время он порадовал агрессивным отбором, стремлением бороться, эмоциями, которые иногда били через край. Правда, в обоих мячах есть вина Джикии. Во время углового он слишком рано выпрыгнул, а в эпизоде со вторым голом не успел накрыть удар Банеги.
Сердар Ташчи – 3,5. Ташчи был менее заметен, чем его партнёр по центру обороны «Спартака». Тем не менее, центральный защитник здорово читал игру, успевал на подстраховку, да и в общем был одним из лучших на поле.
Дмитрий Комбаров – 2,5. При счёте 0:2 Дмитрий Комбаров спас «Спартак» от третьего гола, выбив мяч с ленточки ворот. Но в остальное время крайний защитник «красно-белых» был одним из худших. В обоих мячах есть прямая вина Комбарова. На угловом он не накрыл Лангле, хотя находился рядом с ним. А в случае со вторым голом Комбарова легко обыграл Банега. Прибавим сюда крайне низкую эффективность при подключении к атакам и получится совсем печальная картина.
Марио Пашалич – 2,0. Хорват стал настоящим человеком-фантомом в этом матче. Вплоть до своей замены на 57-й минуте он остался совершенно незаметен. За всю игру Пашалич отдал всего 26 передач. Для сравнения, Фернандо и Глушаков сделали почти по 60 пасов. При этом в активе Пашалича нет ни одной обостряющей передачи. Прибавим сюда всего один перехват за всю игру.
Денис Глушаков – 2,5. Капитан «Спартака», как показалось, заметно нервничал. Глушакову нельзя было отказать в старании, но игра у него явно не пошла. У Дениса было несколько моментов для дальних ударов, хорошие варианты для розыгрыша мяча, но всякий раз его подводила точность. Тем не менее, нужно отдать должное Глушакову, поучаствовавшему в забитом мяче.
Квинси Промес – 2,5. От лучших игроков в таких матчах зависит очень многое. Именно они должны решать эпизоды, но Промес не сумел продемонстрировать свои лучшие качества. В нескольких эпизодах Квинси и вовсе допускал ошибки в обработке мяча, что недопустимо для игрока такого уровня. Стать лидером команды ему не удалось, после «2+2» за результативность в московском матче сегодняшнюю игру Промеса положительно оценить никак нельзя.
Фернандо – 3,5. Фернандо в очередной раз едва не стал героем матча. Превосходный штрафной в исполнении бразильца стал настоящим лучом света в тёмном и унылом царстве первого тайма. Помимо этого эпизода стоит отметить качественную игру Фернандо в центре поля. Полузащитник «Спартака» охотно раздавал передачи, переводил мячи на фланги, вёл игру своей команды. Больше него передач в этой встрече в составе «Спартака» сделал лишь Ташчи.
Лоренцо Мельгарехо – 2,0. Парагваец был ещё одним человеком-фантомом в составе «Спартака». В первую очередь запомнился своим стремлением прессинговать, но в созидательном плане был совсем незаметен.
Луис Адриано – 3,0. Бразилец изрядно потерзал оборону соперника, успевал возвращаться на свою половину поля, участвуя во многих эпизодах. Пусть Адриано и не удалось отличиться, но матч он провёл очень качественный. Игра на команду, настоящая «черновая» работа, таким Адриано «Спартаку», конечно, нужен.
Ивелин Попов – 3,0. Болгарин сегодня получил чуть более получаса игрового времени. При этом он принёс гораздо больше пользы своей команде, нежели Петкович. Именно Попов положил начало результативной комбинации «Спартака». Хавбек обыграл троих и забросил мяч на ход Глушакову. Отменный пас-закидушка получился шедевральным.
Зе Луиш – 4,0. Лучшим игроком в составе «Спартака» можно назвать Зе Луиша. Форвард «красно-белых» совсем недавно залечил свою травму, но ничуть не жалел себя. За 25 минут игрового времени он сумел забить, оказавшись в нужном месте и в нужное время. Помимо этого Зе Луиш здорово выигрывал верховые единоборства, цеплялся за мяч, заметно осложнив жизнь защитникам «Севильи», которые весь первый тайм откровенно скучали.
Петкович – б/о
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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