Орлов не понимает, почему в "Спартаке" так верят в Максименко

"В том же "Спартаке" смущает лишь одна позиция. Вратарская. Не до конца понимаю, почему в клубе не первый год так верят в Максименко. Ну что он сотворил в Грозном?Про пенальти мы уже поговорили. Но был же еще и обрез, когда он подарил мяч Самородову. Тот мог наказать. Есть же у "Спартака" Помазун. Почему бы ему не дать шанс в чемпионате?" - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".
Александр Максименко является выпускником академии московского "Спартака". В прошедшем сезоне за красно-белых 28-летний голкипер провел 30 матчей, пропустил 39 голов и отыграл 7 встреч на ноль в рамках РПЛ. Соглашение российского футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.