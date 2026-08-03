"Сделка завершена". ЦСКА в шаге от подписания форварда за 15 млн евро

Фото: ФК "Гезтепе"

"Сделка по Жуану завершена. Сумма - 15 млн евро. Документы полностью готовы к подписанию, но от ЦСКА нет финального ответа. Все слухи о том, что мы просим больше денег, не соответствуют действительности. Мы согласовали все детали", - сказал Анкерсен Odds

Президент турецкого клуба сообщил, что все детали сделки согласованы.Жуан Сантос перешел из "Саутгемптона" в "Гезтепе" в конце августа 2025 года. На его счету 32 матча, 11 голов и 5 результативных передач в прошедшем сезоне. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильского форварда 12 миллионов евро.