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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Олег Корнаухов: ничья же на "Энфилде", скорее всего, не спасет "Спартак"
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов оценил шансы "Спартака" на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
– А "Спартак" выйдет из группы?
– У него задача гораздо сложнее. Если в победе дома над "Марибором" сомнений практически нет, то обыграть на выезде "Ливерпуль" очень трудно. Ничья же на "Энфилде", скорее всего, не спасет.
– "Спартак" выглядит лучше, чем на старте сезона?
– Чуть стабильнее. Но оборона по-прежнему не отличается надежностью. Периодически дает сбои и атака, хотя по именам она невероятно сильна. По меркам российского чемпионата, конечно.
– Пашалич и Педро Роша команду не усилили?
– Скажу так – пока не видно, за счет чего они могут выиграть конкуренцию у других игроков.
"Спорт-Экспресс"
– А "Спартак" выйдет из группы?
– У него задача гораздо сложнее. Если в победе дома над "Марибором" сомнений практически нет, то обыграть на выезде "Ливерпуль" очень трудно. Ничья же на "Энфилде", скорее всего, не спасет.
– "Спартак" выглядит лучше, чем на старте сезона?
– Чуть стабильнее. Но оборона по-прежнему не отличается надежностью. Периодически дает сбои и атака, хотя по именам она невероятно сильна. По меркам российского чемпионата, конечно.
– Пашалич и Педро Роша команду не усилили?
– Скажу так – пока не видно, за счет чего они могут выиграть конкуренцию у других игроков.
"Спорт-Экспресс"
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