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Виктор Гончаренко: Слуцкий зашёл в раздевалку ЦСКА, перекинулись парой слов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою встречу с экс-наставником "армейцев" Леонидом Слуцким перед матчем шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

"Слуцкий зашёл в раздевалку, перекинулись парой слов, но не общались плотно. Наверняка в Москве ещё увидимся, многие вопросы обсудим", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко ЦСКА Слуцкий Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:27
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№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Куле тебе Пельмень скажет, кроме "свободная касса". Перекинулись парой ослов smirk


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:31) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
вообще не пойму чего так к его приезду все прикипели
ну приехал.ну зашел.чего толку то?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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