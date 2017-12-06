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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: Слуцкий зашёл в раздевалку ЦСКА, перекинулись парой слов
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою встречу с экс-наставником "армейцев" Леонидом Слуцким перед матчем шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
"Слуцкий зашёл в раздевалку, перекинулись парой слов, но не общались плотно. Наверняка в Москве ещё увидимся, многие вопросы обсудим", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
"Слуцкий зашёл в раздевалку, перекинулись парой слов, но не общались плотно. Наверняка в Москве ещё увидимся, многие вопросы обсудим", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
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