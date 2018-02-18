Неймар не планирует уходить из "ПСЖ"

Бразильский нападающий Неймар останется в "ПСЖ", даже если парижская команда не пройдёт "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает T?l?foot?.По данным источника, 26-летний форвард намерен выступать в "ПСЖ" на протяжении длительного времени.Неймар летом прошлого года перешёл из "Барселоны" в "ПСЖ" за € 222 млн, установив мировой трансферный рекорд.Ранее сообщалось, что футболист жалеет о переходе в парижский клуб и хочет уйти.