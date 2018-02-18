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Неймар не планирует уходить из "ПСЖ"

Бразильский нападающий Неймар останется в "ПСЖ", даже если парижская команда не пройдёт "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает T?l?foot?.

По данным источника, 26-летний форвард намерен выступать в "ПСЖ" на протяжении длительного времени.

Неймар летом прошлого года перешёл из "Барселоны" в "ПСЖ" за € 222 млн, установив мировой трансферный рекорд.

Ранее сообщалось, что футболист жалеет о переходе в парижский клуб и хочет уйти.

"Чемпионат.сом"
Теги: Неймар ПСЖ
Вчера, 22:23
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