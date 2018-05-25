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Илья Геркус: в работе с болельщиками "Локомотив" берёт пример с "Зенита"
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, как за последние годы изменился подход клуба к привлечению болельщиков на стадион.
"Мне приятно, что все видят улучшения у нас с посещаемостью. Мы работаем с болельщиками, нам пришлось проделать большую аналитическую работу: почему они выбирают поход на матчи или наоборот. Мы осознавали, что мы для болельщика то же самое, что поход в кино – нам нужно быть конкурентоспособными, осовремениться. Мы должны быть в социальных сетях, давать рекламу в тех же кинотеатрах. Сейчас мы сделали сериал – это тоже часть культуры. Он называется "Вне игры", он довольно острый и злободневный.
Мы в этом плане берём пример с "Зенита", который делает фантастическую работу в социальных сетях. Стараемся, чтобы на стадион ходили разные болельщики: молодые и взрослые, даже чтобы мальчик мог прийти с девочкой. Мы подсмотрели кое-что и у хоккеистов, которые используют экраны для развлечения трибун в паузы – используем их у себя на матчах.
Новому человеку сложно 90 минут смотреть футбол, например девушкам. Сейчас клиповое мышление, поэтому мы стараемся развлекать на трибунах. Чтобы девушка не заскучала и не сидела в телефоне вместо футбола. Что касается нашего нового слогана, то он был выполнен в виде обещания, которое мы выполнили и перевыполнили. Никто, кроме нескольких человек, не верил в это, но мы смогли – стали чемпионами", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
"Мне приятно, что все видят улучшения у нас с посещаемостью. Мы работаем с болельщиками, нам пришлось проделать большую аналитическую работу: почему они выбирают поход на матчи или наоборот. Мы осознавали, что мы для болельщика то же самое, что поход в кино – нам нужно быть конкурентоспособными, осовремениться. Мы должны быть в социальных сетях, давать рекламу в тех же кинотеатрах. Сейчас мы сделали сериал – это тоже часть культуры. Он называется "Вне игры", он довольно острый и злободневный.
Мы в этом плане берём пример с "Зенита", который делает фантастическую работу в социальных сетях. Стараемся, чтобы на стадион ходили разные болельщики: молодые и взрослые, даже чтобы мальчик мог прийти с девочкой. Мы подсмотрели кое-что и у хоккеистов, которые используют экраны для развлечения трибун в паузы – используем их у себя на матчах.
Новому человеку сложно 90 минут смотреть футбол, например девушкам. Сейчас клиповое мышление, поэтому мы стараемся развлекать на трибунах. Чтобы девушка не заскучала и не сидела в телефоне вместо футбола. Что касается нашего нового слогана, то он был выполнен в виде обещания, которое мы выполнили и перевыполнили. Никто, кроме нескольких человек, не верил в это, но мы смогли – стали чемпионами", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
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