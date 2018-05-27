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Новости партнеров

Лорис Кариус: мне очень обидно за партнеров

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус высказался о поражении в матче с "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов.

"Не знаю, что произошло. Мне просто очень обидно за партнеров, обидно проигрывать в финале. Ребята пытались взбодрить меня в раздевалке, но мне сейчас очень обидно", - цитирует Кариуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, встреча, прошедшая в Киеве, завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:1. Немецкий вратарь в эпизоде с первым голом сам попал мячом в Карима Бензема, после чего "снаряд" отлетел в ворота, а в эпизоде с третьим голом не смог парировать дальний удар Гарета Бэйла.
Теги: Кариус Ливерпуль Реал
Сегодня, 10:20
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20
(2)
№20 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ребята пытались взбодрить меня в раздевалке

Ногами взбадривали?
мне сейчас очень обидно

а что тут обижаться то? сам виноват... Скажи "спасибо, что живой" (с)
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№19 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:23) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Брюзга
Или перевод не совсем точный или подвинулся рассудком.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Кариус решил, что он - Акинфеев.

тоже хочет стать одним из лучших вратарей мира.в топ-3 попасть,если точным быть(по версии ишаков).


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№17 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (3)

Или перевод не совсем точный или подвинулся рассудком.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№16 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:08) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кариус решил, что он - Акинфеев.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:45) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Тебе должно быть стыдно, а вот ребятам, да, очень обидно.
Когда проигрываешь не по игре а из-за чьих-то глупейших ошибок, это очень угнетает.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
GS,
мало пропускает??? Посмотрите таблицу чемпионата. А может матч с Юве напомнить? Таи нет защиты....проходной двор!


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№13 Написал: Alter ego (Сегодня, 11:36) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
То что сотворил этот осел не вызывает жалости. В таких играх так выступать просто нельзя.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 11:36) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Походу все забыли как раньше барсу за уши тянули. Особенно в матче с Челси, с Эвребе и ПСЖ прошлогодний
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:33) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VS1976
tiki,
ещё забыли про откровенный удар сзади Бэйла по голени игрока Баварии! За которую не дали даже желтую!!!
Откровенная игра рукой Марсело в своей штрафной!
Второй год подряд Реал явно тянут за все выступающие части тела...

вот и я о чем.я же не слепой.и люди всё это видят.
нет, я понимаю ошибки судей....но из года в год, такие очевидные, да еще и в пользу клуба, который и так может разносить всех...ну не красит это ни рамосов, ни судей


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 11:28) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
tiki,
ещё забыли про откровенный удар сзади Бэйла по голени игрока Баварии! За которую не дали даже желтую!!!
Откровенная игра рукой Марсело в своей штрафной!
Второй год подряд Реал явно тянут за все выступающие части тела...


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Почему обидно ЗА ПАРТНЕРОВ ,а не за себя,интересно, неправильно сформулировал?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: tiki
ладно везло бы сильнейшим, но тут что-то иное

Реал мало пропускает (отлаженная защита и хороший кипер), прессингом заставляет соперников ошибаться и вылавливает ошибки.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
Цитата: filin89
Цитата: ljubljana
Цитата: filin89
Цитата: tiki
вообще очень странно...два подарка просто в пустые ворота.то кипер Баварии, теперь Ливер...и ладно везло бы сильнейшим, но тут что-то иное

Ты серьезно?

Такой реал с таким фартом максимум заслуживает кубок интертото.Такое ДНО тянуть который год - убожество.Барса, которую тянули ранее, хотя бы в футбол играла и такие голы два матча подряд не прилетали

Вы прямо скажите, че думаете, хуль вы вокруг да около... Первый, как я понимаю намекает, что вратарей подкупили. Ты считаешь, что судьи тянут? Так?

вратарей подкупили?где я такое сказал?не стоит делать подмену понятий.я говорю только то, что реал не заслужил победу в этой ЛЧ.и говори поспокойнее.сам обрати внимание на факты.то ситуация с Буффоном, то удаляют ни за что Видаля, не дают карт Рамосу, пенку пускают подряд Ульрайх (вроде так верно) и Кариус.не слишком ли много казусов в одну пользу?

А, что ты имеешь ввиду, когда пишешь про СТРАННЫЕ голы Ульриха и Кариуса? Это киперы, весьма, среднего уровня, что мы и увидели. Вот и все. А кто заслуживал победу? Ливер, который зависит от одного футболиста? И с дерьмом на воротах? Сломался Саллах, и Ливер превратился в тыкву.. Они, что ли заслуживали? То что испанским командам подсвищивают, порой, я согласен. Но ведь не только же Реалу, согласись. И Барсе, и Атлетико. Вспомни прошлый год, Бавария-Реал, в Германии. В чью пользу наошибался судья, и кто этими подарками бездарно воспользовался? P.S. Я не фан Реала, мне итальянские команды нравятся.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:10) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мда,чувак..
в Историю мирового футбола ты, конечно, не просто *вошёл*, а сразу *вляпался*.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: filin89
Цитата: ljubljana
Цитата: filin89
Цитата: tiki
вообще очень странно...два подарка просто в пустые ворота.то кипер Баварии, теперь Ливер...и ладно везло бы сильнейшим, но тут что-то иное

Ты серьезно?

Такой реал с таким фартом максимум заслуживает кубок интертото.Такое ДНО тянуть который год - убожество.Барса, которую тянули ранее, хотя бы в футбол играла и такие голы два матча подряд не прилетали

Вы прямо скажите, че думаете, хуль вы вокруг да около... Первый, как я понимаю намекает, что вратарей подкупили. Ты считаешь, что судьи тянут? Так?

вратарей подкупили?где я такое сказал?не стоит делать подмену понятий.я говорю только то, что реал не заслужил победу в этой ЛЧ.и говори поспокойнее.сам обрати внимание на факты.то ситуация с Буффоном, то удаляют ни за что Видаля, не дают карт Рамосу, пенку пускают подряд Ульрайх (вроде так верно) и Кариус.не слишком ли много казусов в одну пользу?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 10:42) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ljubljana
Цитата: filin89
Цитата: tiki
вообще очень странно...два подарка просто в пустые ворота.то кипер Баварии, теперь Ливер...и ладно везло бы сильнейшим, но тут что-то иное

Ты серьезно?

Такой реал с таким фартом максимум заслуживает кубок интертото.Такое ДНО тянуть который год - убожество.Барса, которую тянули ранее, хотя бы в футбол играла и такие голы два матча подряд не прилетали

Вы прямо скажите, че думаете, хуль вы вокруг да около... Первый, как я понимаю намекает, что вратарей подкупили. Ты считаешь, что судьи тянут? Так?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 10:33) #
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: filin89
Цитата: tiki
вообще очень странно...два подарка просто в пустые ворота.то кипер Баварии, теперь Ливер...и ладно везло бы сильнейшим, но тут что-то иное

Ты серьезно?

Такой реал с таким фартом максимум заслуживает кубок интертото.Такое ДНО тянуть который год - убожество.Барса, которую тянули ранее, хотя бы в футбол играла и такие голы два матча подряд не прилетали
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 10:29) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
вообще очень странно...два подарка просто в пустые ворота.то кипер Баварии, теперь Ливер...и ладно везло бы сильнейшим, но тут что-то иное

Ты серьезно?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:24) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
вообще очень странно...два подарка просто в пустые ворота.то кипер Баварии, теперь Ливер...и ладно везло бы сильнейшим, но тут что-то иное


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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