Алексей Маклаков: ПАОК мы пройдем! А вот что дальше?

Известный болельщик "Спартака", актер Алексей Маклаков прокомментировал поражение красно-белых от ПАОКа."ПАОК мы пройдем! А вот что дальше? В центре опять виснут фланги, опять дебильные ошибки в своей штрафной. Отдельное спасибо Ещенко, спасибо за отдельные красивые атаки. Много неясного по игре Промеса и Адриану, Зобнин вымотан ЧМ-2018. Почему Каррера игнорирует Ханни?", - написал Маклаков в Твиттере.