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Алексей Маклаков: ПАОК мы пройдем! А вот что дальше?

Известный болельщик "Спартака", актер Алексей Маклаков прокомментировал поражение красно-белых от ПАОКа.

"ПАОК мы пройдем! А вот что дальше? В центре опять виснут фланги, опять дебильные ошибки в своей штрафной. Отдельное спасибо Ещенко, спасибо за отдельные красивые атаки. Много неясного по игре Промеса и Адриану, Зобнин вымотан ЧМ-2018. Почему Каррера игнорирует Ханни?", - написал Маклаков в Твиттере.
Теги: Спартак ПАОК
Вчера, 23:01
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№3 Написал: Конь-огонь) (Вчера, 23:29) #
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  •  (3)

ага, шапками закидаете smile
Регистрация: -- [жалоба]
№2 Написал: serg555100 Воронеж (Вчера, 23:24) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А дальше фенер натянем... ё-мое)
Регистрация: 9.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Thor (Вчера, 23:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"Поход за чемпионством" начался


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
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