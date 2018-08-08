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Евгений Кафельников: злой, но оптимизм есть

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с оптимизмом смотрит на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

Напомним, красно-белые сегодня проиграли грекам со счетом 2:3.

"Злой, но оптимизм на следующий вторник есть", - написал Кафельников в Твиттере.
Теги: Спартак ПАОК
Вчера, 23:49
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№1 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 00:06) #
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"Всех красно-синихбелых с хорошим результатом сегодня", - написал Кафельников.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
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