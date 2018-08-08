Евгений Кафельников: злой, но оптимизм есть

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с оптимизмом смотрит на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.Напомним, красно-белые сегодня проиграли грекам со счетом 2:3."Злой, но оптимизм на следующий вторник есть", - написал Кафельников в Твиттере.