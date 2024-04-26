Напомним, в прошедшем 21-м туре "Рубин" в Санкт-Петербурге неожиданно победил "Зенит" со счетом 0:2. После матча игрок гостей Руслан Безруков в шутку заявил, что "Краснодар" должен "закинуть денежки" за победу над петербуржцами.
"Смешно и показательно. Ведь ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актёры комедийно-циркового жанра. И это здорово!" – высказался Медведев.
После потери очков в матче с "Рубином" коллектив из Санкт-Петербурга потерял четырехочковый отрыв от ближайшего преследователя "Краснодара". Разрыв между клубами после 25 туров составляет один балл, на первом месте с 50-ю очками идет "Зенит", на втором "Краснодар" с 49-ю. В следующем 26-м туре петербуржцы отправятся в гости к "Динамо", а "быки" сыграют в гостях с "Крыльями Советов".
Источник: "РБ Спорт"
Медведев – о шутке Безрукова: на сцене могут появляться новые актёры комедийно-циркового жанра
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал шутку игрока "Рубина" Руслана Безрукова о "переводе денежек на карту" после поражения "сине-бело-голубых" от казанского клуба.
Фото: Global Look Press