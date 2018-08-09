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Массимо Каррера: как я и говорил, "Спартак" не фаворит в матче с ПАОК

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от ПАОК (2:3) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов поделился мнением об ответную игре.

"Просчитать заранее я ничего не могу. Второй матч все покажет, хочу подтвердить свои вчерашние слова - «Спартак» не фаворит этого противостояния", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 02:19
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