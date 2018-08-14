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Константин Генич сделал прогноз на матч "Спартак" - ПАОК

Комментатор Матч ТВ Константин Генич сделал прогноз на матч "Спартак" — ПАОК.

"Начало первого матча с ПАОК уж очень легко складывалось для "Спартака". Это расслабило футболистов российского клуба и вылилось в поражение.

Но мое мнение, что с греками можно играть и можно их побеждать.

При этом "Спартак" должен держать в голове историю с кипрским АЕК. Тогда тоже был неплохой результат в гостевой встрече и казалось, что в ответном домашнем матче соперника удастся дожать. Не получилось.

На игру с ПАОК спартаковцам нужно выходить и решать задачу прохода в раунд плей-офф. Думаю, это под им под силу. Проход "Спартака" — таков мой прозноз на этот матч", — сказал Генич.

Sport24
Теги: ПАОК Спартак Генич
Сегодня, 12:10
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