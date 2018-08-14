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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Денис Глушаков: Адриано извинился перед всей командой. Надо учиться провокациям (видео)
Капитан "Спартака" Денис Глушаков единственный из игроков команды пообщался с журналистами после ответного матча с ПАОКом (0:0) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- Денис, какие эмоции, что творится в раздевалке?
- Вся команда в подавленном состоянии. Все хотели и мечтали выйти в следующий этап. Понятно, что мы были в меньшинстве, но мы должны были проходить дальше. Создали достаточно моментов, но, к сожалению, не реализовали хотя бы один из них.
- Перед матчем была информация, что грекам пообещали хорошие премиальные за проход дальше. Не нужна ли была подобная стимуляция "Спартаку"?
- Даже речи об этом и быть не могло. Это Лига чемпионов, какие стимуляции. Мы очень хотели попасть в групповой этап и никто вопрос премиальных даже не поднимал.
- Вы видели, что произошло в моменте с удалением Луиса Адриано?
- Я не видел этот момент и не понял, что произошло. Я подумал, что они, как обычно, симулируют и тянут время.
- После матча вы держались за ногу, что случилось?
- У меня рассечение, шипами в борьбе прилетело. Просто ушиб.
- Что вы как капитан сказали Луису Адриано? И как он вообще себя чувствует?
- Я ничего не говорил. Он сам встал извинился перед всеми, что подвел команду. Нормально, по-человечески поступил. С каждым футболистом бывают такие моменты. Я даже не видел, что за момент был...
- Он никак не объяснял? Что там было?
- Сейчас не до этого, разбирать по горячим следам какие то ошибки, отдельные моменты. Время назад не вернешь. Мы играли в меньшинстве, было тяжело, но все равно имели хорошие шансы.
- Что сказал Массимо после матча?
- Ничего особо... Сказал, что горд нами, что мы бились и хотели выиграть.
- Не показалось ли вам, что судья в первом тайме упустил нити игры? Было слишком много провокаций и спорных решений.
- Ну я с самого начала подумал, что это провокация, а фола не было. Ну их тоже можно понять, для победы все средства хороши. Любой способ для прохода в следующий этап важен. Надо учиться этому.
- Со стороны показалось, что матч был довольно жестким?
- Ну понятно, что ПАОК не хотел уступать. Поэтому было большое количество единоборств и борьбы.
- Ноль ударов в створ, как так получилось?
- Ну я же говорю, у нас были шансы. Кто-то мимо ударил, кто-то не обработал, кто-то не поверил, что передача дойдет. Надо делать выводы и продолжать двигаться дальше. Футбол не останавливается.
- На Лигу Европы сложно будет мотивацию найти?
- У нас еще чемпионат России есть, до Лиги Европы еще столько времени. Сейчас об этом никто даже не думает
- Почему проигрываете очередной решающий матч? "Динамо", "Тосно", "ПАОК"...
- Мы не проиграли, а сыграли вничью. Затрудняюсь ответить. Это разные матчи, разные ситуации. Будем анализировать, будем двигаться дальше.
- Денис, какие эмоции, что творится в раздевалке?
- Вся команда в подавленном состоянии. Все хотели и мечтали выйти в следующий этап. Понятно, что мы были в меньшинстве, но мы должны были проходить дальше. Создали достаточно моментов, но, к сожалению, не реализовали хотя бы один из них.
- Перед матчем была информация, что грекам пообещали хорошие премиальные за проход дальше. Не нужна ли была подобная стимуляция "Спартаку"?
- Даже речи об этом и быть не могло. Это Лига чемпионов, какие стимуляции. Мы очень хотели попасть в групповой этап и никто вопрос премиальных даже не поднимал.
- Вы видели, что произошло в моменте с удалением Луиса Адриано?
- Я не видел этот момент и не понял, что произошло. Я подумал, что они, как обычно, симулируют и тянут время.
- После матча вы держались за ногу, что случилось?
- У меня рассечение, шипами в борьбе прилетело. Просто ушиб.
- Что вы как капитан сказали Луису Адриано? И как он вообще себя чувствует?
- Я ничего не говорил. Он сам встал извинился перед всеми, что подвел команду. Нормально, по-человечески поступил. С каждым футболистом бывают такие моменты. Я даже не видел, что за момент был...
- Он никак не объяснял? Что там было?
- Сейчас не до этого, разбирать по горячим следам какие то ошибки, отдельные моменты. Время назад не вернешь. Мы играли в меньшинстве, было тяжело, но все равно имели хорошие шансы.
- Что сказал Массимо после матча?
- Ничего особо... Сказал, что горд нами, что мы бились и хотели выиграть.
- Не показалось ли вам, что судья в первом тайме упустил нити игры? Было слишком много провокаций и спорных решений.
- Ну я с самого начала подумал, что это провокация, а фола не было. Ну их тоже можно понять, для победы все средства хороши. Любой способ для прохода в следующий этап важен. Надо учиться этому.
- Со стороны показалось, что матч был довольно жестким?
- Ну понятно, что ПАОК не хотел уступать. Поэтому было большое количество единоборств и борьбы.
- Ноль ударов в створ, как так получилось?
- Ну я же говорю, у нас были шансы. Кто-то мимо ударил, кто-то не обработал, кто-то не поверил, что передача дойдет. Надо делать выводы и продолжать двигаться дальше. Футбол не останавливается.
- На Лигу Европы сложно будет мотивацию найти?
- У нас еще чемпионат России есть, до Лиги Европы еще столько времени. Сейчас об этом никто даже не думает
- Почему проигрываете очередной решающий матч? "Динамо", "Тосно", "ПАОК"...
- Мы не проиграли, а сыграли вничью. Затрудняюсь ответить. Это разные матчи, разные ситуации. Будем анализировать, будем двигаться дальше.
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