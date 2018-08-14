Денис Глушаков: Адриано извинился перед всей командой. Надо учиться провокациям (видео)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков единственный из игроков команды пообщался с журналистами после ответного матча с ПАОКом (0:0) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.- Вся команда в подавленном состоянии. Все хотели и мечтали выйти в следующий этап. Понятно, что мы были в меньшинстве, но мы должны были проходить дальше. Создали достаточно моментов, но, к сожалению, не реализовали хотя бы один из них.- Даже речи об этом и быть не могло. Это Лига чемпионов, какие стимуляции. Мы очень хотели попасть в групповой этап и никто вопрос премиальных даже не поднимал.- Я не видел этот момент и не понял, что произошло. Я подумал, что они, как обычно, симулируют и тянут время.- У меня рассечение, шипами в борьбе прилетело. Просто ушиб.- Я ничего не говорил. Он сам встал извинился перед всеми, что подвел команду. Нормально, по-человечески поступил. С каждым футболистом бывают такие моменты. Я даже не видел, что за момент был...- Сейчас не до этого, разбирать по горячим следам какие то ошибки, отдельные моменты. Время назад не вернешь. Мы играли в меньшинстве, было тяжело, но все равно имели хорошие шансы.- Ничего особо... Сказал, что горд нами, что мы бились и хотели выиграть.- Ну я с самого начала подумал, что это провокация, а фола не было. Ну их тоже можно понять, для победы все средства хороши. Любой способ для прохода в следующий этап важен. Надо учиться этому.- Ну понятно, что ПАОК не хотел уступать. Поэтому было большое количество единоборств и борьбы.- Ну я же говорю, у нас были шансы. Кто-то мимо ударил, кто-то не обработал, кто-то не поверил, что передача дойдет. Надо делать выводы и продолжать двигаться дальше. Футбол не останавливается.- У нас еще чемпионат России есть, до Лиги Европы еще столько времени. Сейчас об этом никто даже не думает- Мы не проиграли, а сыграли вничью. Затрудняюсь ответить. Это разные матчи, разные ситуации. Будем анализировать, будем двигаться дальше.