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Денис Глушаков: Адриано извинился перед всей командой. Надо учиться провокациям (видео)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков единственный из игроков команды пообщался с журналистами после ответного матча с ПАОКом (0:0) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- Денис, какие эмоции, что творится в раздевалке?

- Вся команда в подавленном состоянии. Все хотели и мечтали выйти в следующий этап. Понятно, что мы были в меньшинстве, но мы должны были проходить дальше. Создали достаточно моментов, но, к сожалению, не реализовали хотя бы один из них.

- Перед матчем была информация, что грекам пообещали хорошие премиальные за проход дальше. Не нужна ли была подобная стимуляция "Спартаку"?

- Даже речи об этом и быть не могло. Это Лига чемпионов, какие стимуляции. Мы очень хотели попасть в групповой этап и никто вопрос премиальных даже не поднимал.

- Вы видели, что произошло в моменте с удалением Луиса Адриано?

- Я не видел этот момент и не понял, что произошло. Я подумал, что они, как обычно, симулируют и тянут время.

- После матча вы держались за ногу, что случилось?

- У меня рассечение, шипами в борьбе прилетело. Просто ушиб.

- Что вы как капитан сказали Луису Адриано? И как он вообще себя чувствует?

- Я ничего не говорил. Он сам встал извинился перед всеми, что подвел команду. Нормально, по-человечески поступил. С каждым футболистом бывают такие моменты. Я даже не видел, что за момент был...

- Он никак не объяснял? Что там было?

- Сейчас не до этого, разбирать по горячим следам какие то ошибки, отдельные моменты. Время назад не вернешь. Мы играли в меньшинстве, было тяжело, но все равно имели хорошие шансы.

- Что сказал Массимо после матча?

- Ничего особо... Сказал, что горд нами, что мы бились и хотели выиграть.

- Не показалось ли вам, что судья в первом тайме упустил нити игры? Было слишком много провокаций и спорных решений.

- Ну я с самого начала подумал, что это провокация, а фола не было. Ну их тоже можно понять, для победы все средства хороши. Любой способ для прохода в следующий этап важен. Надо учиться этому.

- Со стороны показалось, что матч был довольно жестким?

- Ну понятно, что ПАОК не хотел уступать. Поэтому было большое количество единоборств и борьбы.

- Ноль ударов в створ, как так получилось?

- Ну я же говорю, у нас были шансы. Кто-то мимо ударил, кто-то не обработал, кто-то не поверил, что передача дойдет. Надо делать выводы и продолжать двигаться дальше. Футбол не останавливается.

- На Лигу Европы сложно будет мотивацию найти?

- У нас еще чемпионат России есть, до Лиги Европы еще столько времени. Сейчас об этом никто даже не думает

- Почему проигрываете очередной решающий матч? "Динамо", "Тосно", "ПАОК"...

- Мы не проиграли, а сыграли вничью. Затрудняюсь ответить. Это разные матчи, разные ситуации. Будем анализировать, будем двигаться дальше.
Теги: Спартак ПАОК Глушаков Адриано Rвидео
Вчера, 23:40
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(2)
№2 Написал: Thor (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ОПГ Ромашка тоже ничего не показала сегодня


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:44) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Создали достаточно моментов,

До десяти ударов в молоко, ну да, там был 1 момент, но средненькой команде этого крайне мало чтобы забить. С просером тебя Дениска.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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