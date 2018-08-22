Александр Глеб забил впервые за три года

Бывший игрок "Барселоны", выступающий на данный момент за белорусский БАТЭ, забил гол впервые за три года.Несмотря на это, БАТЭ проиграл ПСВ в домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:3. Александр прокомментировал результат:- Начало первого тайма получилось хорошим, забили гол. Особо шансов сопернику не давали. Пенальти нас надломил. Мы стали ошибаться, бояться. ПСВ этим воспользовался. Во втором тайме нам было тяжело. Соперник давил, Щербицкий выручал. Хотя и у нас были моменты. Забей Иванич свой момент... Имеем то, что имеем, - передает слова футболиста "Прессбол".