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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Мостовой: дисквалификация Адриано на три игры выглядит жестко
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением насчет дисквалификации игрока москвичей Адриано после удаления в ответной игре против ПАОК:
- Немножко жестко выглядит дисквалификация на три игры, можно было бы дать две. Не видел в том эпизоде ничего такого, за что можно дать три матча. Надо смотреть, может, футболист ПАОК слишком симулировал. У меня сколько случаев в карьере было – бьют по ногам и бьют, стоит чуть ответить, а он валяется, словно убитый. На улице случись такой инцидент, соперник точно не лежал бы на земле.
Потеря ли Луис Адриано для "Спартака" или нет, покажут игры. Зе Луиш находится в отличной форме, сможет играть. Надо дождаться жеребьевки Лиги Европы, может, группа будет такой, что и не скажется на команде дисквалификация форварда. Тем более средняя линия у "Спартака" сильна, можно варьировать тактику, - цитирует Мостового "РИА Новости".
Луис Адриано дисквалифицирован на три матча
фото: betteam.tv
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