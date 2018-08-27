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Александр Мостовой: дисквалификация Адриано на три игры выглядит жестко

Александр Мостовой: дисквалификация Адриано на три игры выглядит жестко

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением насчет дисквалификации игрока москвичей Адриано после удаления в ответной игре против ПАОК:

- Немножко жестко выглядит дисквалификация на три игры, можно было бы дать две. Не видел в том эпизоде ничего такого, за что можно дать три матча. Надо смотреть, может, футболист ПАОК слишком симулировал. У меня сколько случаев в карьере было – бьют по ногам и бьют, стоит чуть ответить, а он валяется, словно убитый. На улице случись такой инцидент, соперник точно не лежал бы на земле.

Потеря ли Луис Адриано для "Спартака" или нет, покажут игры. Зе Луиш находится в отличной форме, сможет играть. Надо дождаться жеребьевки Лиги Европы, может, группа будет такой, что и не скажется на команде дисквалификация форварда. Тем более средняя линия у "Спартака" сильна, можно варьировать тактику, - цитирует Мостового "РИА Новости".

Луис Адриано дисквалифицирован на три матча

фото: betteam.tv
Теги: Мостовой Спартак Паок Адриано
Сегодня, 19:23
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5
(5)
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:13) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жёстко будет тем, кто на поле выйдет в Европе.
А шимпанидзе не жёстко, для него мягко, уж мы то знаем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:42) #
  • +3
  •  (9)
online

Цитата: Kolpino2
Ой сильная средняя линия, ой сильна.

Ну что, очко жим жим перед встречей с Великими?
А то вы потдекать начинаете , когда к вам собирается Спартак Москва


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 19:41) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Голубые вылезли,где остальные?


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего.Он любитель пинать других.Если в Уефа прислать видео с пинками Адриано в матчах с Зенитом и Локо ему не три матча дадут,а пожизненно запретят играть в Европе.Человек который с завидным постоянством ежегодно целенаправленно пинает по ребрам и коленям игроков без мяча должен быть отстранен от спорта навсегда,хотя подобное создание назвать человеком сложно,ибо преднамеренное желание калечить других игроков это поступок недостойный человека. Впрочем учитывая за кого данный персонаж играет то всё закономерно.Там еще и Фернандо есть с Глушаком,тоже любители прыгать в кость,а не в мяч.Знаменитая Сраптаковская школа видимо.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:33) #
  • -6
  •  (10)

Ой сильная средняя линия, ой сильна.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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