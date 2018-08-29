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Игроки "Локомотива" показали, с кем хотят сыграть в Лиге Чемпионов (видео)

"Локомотив" на официальном клубном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором игроки команды Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев выбрали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.



Жеребьевка турнира пройдет уже завтра, 30 августа.
Теги: Локомотив Игнатьев Кверквелия Рыбус
Сегодня, 12:51
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№3 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:37) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Хочется, чтобы две команды были выше уровнем Локо (хотя так и будет), а с третьей мы боролись за группу ЛЕ.
Если удастся отобрать очки у команд из топ-чемпионатов вообще будет круто.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Игнатьев мля навыбирал)
Соломон серьёзный человек, практичный wink
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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