Игроки "Локомотива" показали, с кем хотят сыграть в Лиге Чемпионов (видео)

"Локомотив" на официальном клубном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором игроки команды Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев выбрали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.Жеребьевка турнира пройдет уже завтра, 30 августа.