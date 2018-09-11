В ближайшее время УЕФА представит третий еврокубковый турнир

УЕФА планирует представить новый клубный турнир, который будет проводиться наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы.Третий вице-председатель комитета союза по клубным соревнованиям Андреа Аньелли заявил, что турниру будет дан зеленый свет.По информации источника, старт турнира намечен на 2021 год. В ближайшее время ожидается официальная презентация нового турнира.