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В ближайшее время УЕФА представит третий еврокубковый турнир

УЕФА планирует представить новый клубный турнир, который будет проводиться наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Третий вице-председатель комитета союза по клубным соревнованиям Андреа Аньелли заявил, что турниру будет дан зеленый свет.

По информации источника, старт турнира намечен на 2021 год. В ближайшее время ожидается официальная презентация нового турнира.

BBC
Теги: УЕФА
Сегодня, 12:57
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№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
Ну командам вылетевшем из ЛЕ, тоже хочется еще поиграть.
Думаю Уфа не отказалась бы сыграть в таком турнире.

В любом случае это популяризация футбола, деньги (пусть и относительно не большие) и еврокубковые очки (что важно для слабых клубов).

А если не пойдет, отменить турнир всегда можно.

Почти согласен. Почти, потому что бедным клубам перелёт и гостиница могут оказаться дороже, чем доход от матча и его трансляции. Те же тосненцы и курчане потеряли бы больше, чем приобрели.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 13:37) #
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online

Я позвонил в УЕФА и мне сказали, что это собираются возрождать Кубок Европы среди клубов ( бывший - Кубок обладателей кубков), который будет разыгрываться по Олимпийской системе ( без групп), т.е. небольшой турнир...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 13:34) #
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Не интертото, а скорее кубок кубков.
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:24) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Ну командам вылетевшем из ЛЕ, тоже хочется еще поиграть.
Думаю Уфа не отказалась бы сыграть в таком турнире.

В любом случае это популяризация футбола, деньги (пусть и относительно не большие) и еврокубковые очки (что важно для слабых клубов).

А если не пойдет, отменить турнир всегда можно.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:23) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Интертото возвращается?

Думаю, Копа,- Кубок престижный.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:59) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интертото возвращается?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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