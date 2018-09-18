Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов

Матч ЛЧ 2001/2002 "Рома" - "Локомотив"

Та удивительная победа над "Интером" в Москва

В минувший уикенд "Галатасарай" разгромил "Касымпашу"

Фото - Anadolu Agency

Великий Фатих Терим снова рулит "Галатасараем"

Фото - Sporx

Сегодня, 18 сентября, стартует очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Во вторник свою еврокубковую кампанию начинает и «Локомотив». Чемпионы России берут старт в Стамбуле в матче против «Галатасарая».– о долгожданном возвращении «железнодорожников» в главный клубный турнир Европы.«Локомотив» не играл в Лиге чемпионов с сезона 2005/2006. И то тогда «железнодорожники» не смогли пробиться в групповой этап турнира, уступив в 3-м отборочном раунде венскому «Рапиду». Если же говорить именно о групповом этапе ЛЧ, то там «Локо» не бывал с сезона 2003/2004. Конечно, болельщики со стажем хорошо помнят те баталии. Москвичи успешно преодолели групповой этап, попутно «грохнув» дома «Интер» со счётом 3:0. Оказавшись в одном квартете с киевским «Динамо», «Арсеналом» и «Интером», «железнодорожники» преподнесли сенсацию. Да и дальше москвичи не выглядели мальчиками для битья, уступив «Монако» в 1/8 финала лишь за счёт правила гостевого гола.Понятно, что болельщики «Локомотива» изрядно заждались возвращения в европейскую элиту. И символично, что москвичи вновь выйдут на поле, украшенное полотном со звёздами Лиги чемпионов, с Юрием Сёминым во главе. Удивительно, что после главного «машиниста» так никому и не удалось вывести «Локо» в Лигу чемпионов.В групповом турнире Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет лишь в четвёртый раз. Дебют столичного клуба в главном европейском турнире состоялся в сезоне 2001/2002. Тогда столичным футболистам не слишком повезло с жребьёвкой, которая отправила их в один квартет с «Реалом», «Ромой» и «Андерлехтом».Вопреки статусу одного из аутсайдеров, «Локомотив» сумел изрядно попортить нервы фаворитам. Первый круг ушёл на раскачку: москвичи набрали лишь одно очко, сыграв вничью в дебютном матче с «Андерлехтом» (1:1). Затем было крупное поражение на «Сантьяго Бернабеу» (0:4) и огненный матч в Риме против «Ромы» Фабио Капелло. Гости вышли вперёд во втором тайме после гола Обрадовича после углового, но удержать победный счёт так и не смогли. За хозяев сыграла Фортуна: они сравняли счёт после неудачной срезки Чугайнова в собственные ворота, а в концовке Тотти принёс своей команде победу.После этого «Локо» фактически лишился шансов на выход в следующий раунд. Все вопросы сняла повторная встреча москвичей и римлян, завершившаяся победой итальянского клуба с минимальным счётом. Зато финиш группового этапа «Локо» провёл ударно, разгромив «Андерлехт» (5:1), а затем и победив «Реал» (2:0). Голы Бузникина и Черевченко вошли в историю, пусть для «Реала» тот матч уже и не имел турнирного значения, да и состав мадридцев был далёким от оптимального.В сезоне 2002/2003 «Локомотив» получил в соперники куда более проходимых «Галатасарай» и «Брюгге», а также в этом квартете оказалась «Барселона». Каталонцы ожидаемо выиграли группу, одержав шесть побед в шести матчах. А «Локомотив» в тяжелейшей борьбе занял второе место. Тогда «Локомотив» стартовал с домашнего поражения от «Галатасарая» (0:2), но в ответной встрече реабилитировался, победив со счётом 2:1. C 70 по 75 минуты команды забили на двоих три мяча! Эпичные пять минут футбола, наверняка, запомнились многим. К слову, тогда «Галатасарай» возглавлял Фатих Терим, а «Локо» - Юрий Сёмин. Через 16 лет ситуация повторяется.В заключительном туре «Локо» нанёс поражение «Брюгге», а «Галатасарай» не смог обыграть немотивированную «Барсу». В результате «Локомотив» вышел во второй групповой этап (в те годы использовался столь необычный формат турнира). Правда, там, оказавшись в компании «Боруссии», «Реала» и «Милана» москвичи набрали всего 1 очко в 6 матчах, но сам выход в следующий раунд уже стал колоссальным успехом.Затем в сезоне 2003/2004 «Локомотив» снова попал в групповой этап Лиги чемпионов и успешно преодолел его. Это мы уже упоминали выше. Конечно, особняком стоит великолепная победа над «Интером» в Москве, которая, по сути, и оставила миланцев без путёвки в следующий раунд. В Милане «Локо» сыграл гроссмейстерскую ничью (1:1), сохранившую гандикап москвичей. В заключительных турах «железнодорожникам» откровенно повезло. «Интер» умудрился проиграть на своём поле «Арсеналу» со счётом 1:5, а в последнем туре не смог обыграть киевское «Динамо» (1:1). Сам «Локомотив» победил киевлян и уступил лондонцам. Не упусти «Интер» победу в концовке матча в Киеве, когда хозяева отыгрались на 85-й минуте, дальше отправились бы «нерадзурри». Они с «Локо» набрали по 8 очков, но по дополнительным показателям выше оказался московский клуб. Жаль, что в плей-офф не повезло уже «железнодорожникам». В домашнем матче с «Монако» они вели со счётом 2:0, но во втором тайме пропустили необязательный гол. А в ответной встрече Пршо принёс «Монако» победу, которой оказалось достаточно для продолжения борьбы в турнире.«Локомотив» после сенсационной победы в чемпионате России в минувшем сезоне пока откровенно разочаровывает. То ли сказывается «синдром второго сезона», то ли «железнодорожники» ещё не набрали необходимых кондиций. Но факт в том, что «Локо» провалил начало сезона. После 7 сыгранных туров москвичи занимают лишь 10-ю позицию в турнирной таблице. Прямо сейчас «Локомотив» отстаёт от лидирующего «Зенита» на 10 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 5 баллов.При довольно потенциально сильных новичках и качественной точечной селекции «Локомотив» совсем не впечатляет. В 7 матчах чемпион одержал лишь 2 победы, забив всего 5 мячей. Возможно, именно Лига чемпионов поможет встряхнуть «железнодорожников» и напомнить им, что они являются действующими чемпионами страны. Правда, сразу оговоримся, что сегодня вечером «Локо» придётся обходиться без Фёдора Смолова, отбывающего еврокубковую дисквалификацию.«Галатасарай» в прошлом сезоне тоже выиграл чемпионат страны. Но в отличие от «Локомотива» турецкий чемпион стартовал удачно. В чемпионате Турции сыграно 5 туров, «Галатасарай» делит первую строчку со «Стамбулом» и «Касымпашой». К слову, в минувшие выходные стамбульцы разгромили «Касымпашу» со счётом 4:1. В одном матче «Галатасарай» забил почти столько же, сколько «Локо» на старте сезона!В плане состава «Галатасарай» вряд ли превосходит «Локомотив». Авторитетный ресурс Transfermakt.com оценивает стоимость состава стамбульцев в 97 млн евро. Состав «Локо» специалисты «трансфермаркта» оценили в 110 млн евро. Если говорить о лидерах и звёздах турецкого клуба, то отметим уругвайского голкипера Фернандо Муслеру, японского защита Юто Нагатомо, долго игравшего за «Интер», опытного турка Сельчука Инана, марроканца Юнеса Бельханда и «вечно перспективного» швейцарца Эрена Дердийока, которому уже исполнилось 30 лет.Впрочем, главной звездой «Галатасарая» можно назвать «императора» турецкого футбола Фатиха Терима. Того самого, который является самым титулованным тренером Турции, который выигрывал местный чемпионат 7 раз. Именно с Теримом «Галатасарай» выиграл Кубок УЕФА. Вообще, судьбы Терима и Сёмина похожи. Турецкий «император» тоже неоднократно возвращался в «Галатасарай», возглавлял национальную команду, пробовал свои силы за границей. Так, Терим успел поработать с «Фиорентиной» и «Миланом». Правда, при этом, в Турции он возглавлял лишь стамбульский супер-клуб. Сёмин же возглавлял «Динамо», «Мордовию» и «Анжи», не сохраняя верность «Локомотиву».К слову, на предматчевой пресс-конференции оба тренера не скрывали своего уважения друг к другу. Терим напомнил, что Сёмин уже приезжал в Стамбул и увозил отсюда победу. Также турецкий специалист пожелал своему визави крепкого здоровья. С аналогичным обращением выступил и Сёмин, который ещё и назвал Терима одним из лучших тренеров Европы.Теперь «Локомотиву» и «Галатасараю» предстоит встретиться в третий раз. Команды, попав в группу D вместе с «Шальке-04» и «Порту», вытащили счастливы жеребий. Очевидно, что в этом квартете нет явного фаворита, но борьба будет очень плотной. Пожалуй, у всех клубов примерно равные шансы на продолжение борьбы на следующей стадии турнира. В такой группе необходимо биться за очки в каждом матче, даже если речь идёт о поездке в самый настоящий ад. Болельщики «Галатасарая» умеют создавать очень горячую атмосферу на трибуне. Посмотрим, как с таким давлением справятся москвичи.