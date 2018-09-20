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Ильзат Ахметов: ЦСКА проявил характер в матче с "Викторией"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги встречи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (2:2).

"Мы проигрывали, но отыгрались. Одно очко - это плюс. Было тяжело забивать три, но мы отыгрались. Команда проявила характер. Значит, мы не наиграли на победу сегодня, но улучшаем игру с каждым матчем, стараемся лучше играть и выполнять установки тренера", - сказал Ахметов.
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 00:13
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