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Уфа Анжи
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Евгений Бушманов: судья ошибся, отменив гол ЦСКА, но счет по игре
Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов считает, что счет матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Викторией" и армейцами (2:2) является закономерным.
"Этот матч состоял из двух разных таймов – до перерыва ЦСКА выглядел слишком неубедительно, а «Виктория» имела преимущество, которое воплотилось в два забитых гола. В перерыве армейцы перестроились, на поле вышел Ильзат Ахметов, изменилась игровая схема. После этого команда преобразилась, начала действовать более активно. Во втором тайме ЦСКА создавал моменты, проявил характер и отыграл два гола. Помимо этого они забили и третий, чистый мяч. Но судья отменил взятие ворот. В целом, игра армейцев мне понравилась. Молодцы. В составе ЦСКА произошли очень большие изменения, сейчас у них молодая команда. Этим игрокам не хватает опыта, но они приобретают его по ходу сезона, по ходу матчей. Однако, большой плюс в том, что у армейцев есть характер и они его проявляют. Молодые футболисты – перспективные ребята. И для меня очевидно, что у них есть большой потенциал для роста", - цитирует Бушманова Sportbox.
"Этот матч состоял из двух разных таймов – до перерыва ЦСКА выглядел слишком неубедительно, а «Виктория» имела преимущество, которое воплотилось в два забитых гола. В перерыве армейцы перестроились, на поле вышел Ильзат Ахметов, изменилась игровая схема. После этого команда преобразилась, начала действовать более активно. Во втором тайме ЦСКА создавал моменты, проявил характер и отыграл два гола. Помимо этого они забили и третий, чистый мяч. Но судья отменил взятие ворот. В целом, игра армейцев мне понравилась. Молодцы. В составе ЦСКА произошли очень большие изменения, сейчас у них молодая команда. Этим игрокам не хватает опыта, но они приобретают его по ходу сезона, по ходу матчей. Однако, большой плюс в том, что у армейцев есть характер и они его проявляют. Молодые футболисты – перспективные ребята. И для меня очевидно, что у них есть большой потенциал для роста", - цитирует Бушманова Sportbox.
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