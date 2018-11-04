"Локомотив" призвал болельщиков соблюдать порядок в Порту

"Локомотив" обратился к болельщикам перед гостевым матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту"."Просим вас соблюдать правила поведения зрителей на стадионе, воздержаться от использования пиротехники, не поддаваться на возможные провокации, чтобы наш клуб не подвергся санкциям со стороны УЕФА. Обращаем внимание, что в день матча билеты на гостевой сектор продаваться не будут", – говорится в заявлении "Локомотива".