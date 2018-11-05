Эдер: "Локомотив" может победить в оставшихся трех матчах Лиги чемпионов

Нападающий "Локомотива" Эдер на пресс-конференции перед гостевым матчем 4-го тура Лиги чемпионов заявил, что надеется победить "Порту".– Думаю, что это возможно. Начнем с матча против "Порту". Мы уверены в себе и думаем, что задача выполнима.– Возможно. В московском матче мы допустили несколько ошибок. Думаю, на этот раз игра может сложиться по-другому. Мы готовы, сконцентрированы, и наша команда достаточно сильна, чтобы победить.– В этих трех матчах мы могли бы набрать больше очков. Попробуем отобрать очки у "Порту" и показать, что мы еще живы и можем пройти в плей-офф.– Это очень агрессивная команда, показывает хороший футбол. Но не будем много думать о сильных сторонах "Порту". Сосредоточимся на своем выступлении. Понимаем, что будет нелегко.– Всегда приятно вернутся на родину. Мы с Мануэлом хотим показать хороший футбол. Надеюсь, что своей игрой мы доставим радость болельщикам.– Мы справляемся с этим давлением в положительном ключе. Атмосфера в команде хорошая, все ждут матч с большим желанием.