Руслан Пименов: провал "Локо" в Лиге чемпионов? Этот турнир - лакмусовая бумажка нашего внутреннего чемпионата

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
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|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
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|0
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|+3
|9
|3
|Брюгге
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|0
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|4
|-3
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|Монако
|4
|0
|0
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|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
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|1
|0
|+1
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|2
|Ливерпуль
|4
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|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
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|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
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|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
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|Бенфика
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|4
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|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
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|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
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|2
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|Янг Бойз
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Руслан Пименов: провал "Локо" в Лиге чемпионов? Этот турнир - лакмусовая бумажка нашего внутреннего чемпионата
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов связал провал«железнодорожников» в Лиге чемпионов с невысокими скоростями в
российском чемпионате.
- «Локомотив» потерпел в Лиге чемпионов четыре поражения в четырех матчах. Почему все так плохо?
- Наверное, здесь встану на защиту игроков и тренерского штаба. «Локомотив» играет на максимуме, и я полностью соглашусь со словами Семина о том, что за каждую ошибку в Лиге чемпионов команда наказана, - сказал Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info тВиктории Яковлевой. - Но по своему составу «Локо» - один из сильнейших в России. Поэтому закономерно, что после неудач на старте чемпионата страны «Локомотив» выбрался из той ситуации и идет сейчас на втором месте, преследуя «Зенит». Почему случился провал в Лиге чемпионов? Этот турнир, можно сказать, лакмусовая бумажка нашего внутреннего чемпионата. Если кто-то из наших команд побеждает в Лиге чемпионов - например, ЦСКА берет верх над «Реалом» - мы сразу думаем, что наш чемпионат на подъеме. Но, к сожалению, потом приходим к выводу, что мы немного отстаем в европейском футболе. То есть на уровне чемпионата России «Локомотив» играет стильно и красиво, а в Лиге чемпионов не хватает определенных вещей, которые складываются в результат. А результат мы видим: четыре поражения. Но ребята, конечно, бились — здесь вопросов как раз меньше всего. Ну, может быть, вопрос, по нереализованным моментам. Где-то, может быть, не дорабатывают в каких-то моментах, где-то не хватает опыта. Хотя в команде есть опытные игроки. Такие, как Чорлука, Хеведес, Крыховяк, Денисов. Не знаю, с чем все это связано, но мы все дальше от европейского футбола. Такое чувство, что Лига чемпионов для нас становится очень тяжелым турниром. А Лига Европы — это уже ближе к нам. Хотя все должно идти наоборот. Но я надеюсь, что все изменится к лучшему.
Конечно, сначала профессионалы в один голос говорили, что группа у «Локомотива» - рабочая. Казалось, что это действительно так. Но на
деле оказалось по-другому: это одна из тяжелых групп. Потому что все команды быстрые. Понятно, конечно, что это не «Манчестер Сити» или «Ювентус», но тоже достойные соперники. Могло быть чуть лучше, конечно, но по факту больше очков здесь «Локо» набрать не мог. Выиграл бы один матч, уже было бы хорошо: все бы говорили, что отлично. А то, что сейчас четыре поражения... Но игровые скорости наши далековато находятся от скоростей в Лиге чемпионов. Те скорости, которые показывают в этом турнире, выше, чем у «Локо» - в этом и загвоздка. Да, «Локомотив» не забивает, а сам за одну ошибку сразу получает.
- У «Локомотива» остаются теоретические шансы на попадание в Лигу Европы. Сумеют ли «железнодорожники» осуществить это на практике?
- Посмотрим. Опыт уже определенный есть — уже должно быть понимание, как играть в двух оставшихся матчах. С «Галатасараем» можно играть и можно побеждать. С «Шальке» на выезде, конечно, тяжело придется. Но уже ребята будут более раскрепощенными. Шансы, конечно, чисто теоретические — две игры, четыре очка отставания от третьего места — не от тебя все зависит.
- Сдюжит ЦСКА в домашнем матче с «Ромой»?
- Посмотрим. Как только европейцы начинают играть в наш медленный футбол, у наших команд появляются очень хорошие шансы. Но если «Рома» будет играть так же, как в Италии, шансов у ЦСКА, конечно, мало... Может быть, конечно, и наши порой их грамотно останавливают и заставляют играть медленно. Мы видели, как ЦСКА обыграл «Реал». Та игра у красно-синих была выше всяких похвал. Обыграть «Реал» - это воспоминания на всю жизнь. Но как только наши соперники прибавляют в скорости — у нас у всех большие проблемы. Мы не выдерживаем этого скоростного ритма.
- Почему в нашем футболе такие скорости?
- Задача у всех команд нашего чемпионата состоит в том, чтобы не пропустить, и все отбиваются, все стоят вдесятером в своей штрафной.
А у той команды, которая старается созидать, появляются в этом плане проблемы. То есть созидателей у нас сейчас мало. Раньше наш футбол
в этом отношении был интереснее, была какая-то тактика. Сейчас я этого сказать не могу. Тактически мы стали слабее. Но я настроен оптимистично: подрастает талантливая молодежь — все будет хорошо у нас. Просто на данный момент мы не готовы к Лиге чемпионов. Но туда надо стремиться, надо показывать зубы, набираться опыта и брать оттуда самое хорошее.
Rusfootball.info
российском чемпионате.
- «Локомотив» потерпел в Лиге чемпионов четыре поражения в четырех матчах. Почему все так плохо?
- Наверное, здесь встану на защиту игроков и тренерского штаба. «Локомотив» играет на максимуме, и я полностью соглашусь со словами Семина о том, что за каждую ошибку в Лиге чемпионов команда наказана, - сказал Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info тВиктории Яковлевой. - Но по своему составу «Локо» - один из сильнейших в России. Поэтому закономерно, что после неудач на старте чемпионата страны «Локомотив» выбрался из той ситуации и идет сейчас на втором месте, преследуя «Зенит». Почему случился провал в Лиге чемпионов? Этот турнир, можно сказать, лакмусовая бумажка нашего внутреннего чемпионата. Если кто-то из наших команд побеждает в Лиге чемпионов - например, ЦСКА берет верх над «Реалом» - мы сразу думаем, что наш чемпионат на подъеме. Но, к сожалению, потом приходим к выводу, что мы немного отстаем в европейском футболе. То есть на уровне чемпионата России «Локомотив» играет стильно и красиво, а в Лиге чемпионов не хватает определенных вещей, которые складываются в результат. А результат мы видим: четыре поражения. Но ребята, конечно, бились — здесь вопросов как раз меньше всего. Ну, может быть, вопрос, по нереализованным моментам. Где-то, может быть, не дорабатывают в каких-то моментах, где-то не хватает опыта. Хотя в команде есть опытные игроки. Такие, как Чорлука, Хеведес, Крыховяк, Денисов. Не знаю, с чем все это связано, но мы все дальше от европейского футбола. Такое чувство, что Лига чемпионов для нас становится очень тяжелым турниром. А Лига Европы — это уже ближе к нам. Хотя все должно идти наоборот. Но я надеюсь, что все изменится к лучшему.
Конечно, сначала профессионалы в один голос говорили, что группа у «Локомотива» - рабочая. Казалось, что это действительно так. Но на
деле оказалось по-другому: это одна из тяжелых групп. Потому что все команды быстрые. Понятно, конечно, что это не «Манчестер Сити» или «Ювентус», но тоже достойные соперники. Могло быть чуть лучше, конечно, но по факту больше очков здесь «Локо» набрать не мог. Выиграл бы один матч, уже было бы хорошо: все бы говорили, что отлично. А то, что сейчас четыре поражения... Но игровые скорости наши далековато находятся от скоростей в Лиге чемпионов. Те скорости, которые показывают в этом турнире, выше, чем у «Локо» - в этом и загвоздка. Да, «Локомотив» не забивает, а сам за одну ошибку сразу получает.
- У «Локомотива» остаются теоретические шансы на попадание в Лигу Европы. Сумеют ли «железнодорожники» осуществить это на практике?
- Посмотрим. Опыт уже определенный есть — уже должно быть понимание, как играть в двух оставшихся матчах. С «Галатасараем» можно играть и можно побеждать. С «Шальке» на выезде, конечно, тяжело придется. Но уже ребята будут более раскрепощенными. Шансы, конечно, чисто теоретические — две игры, четыре очка отставания от третьего места — не от тебя все зависит.
- Сдюжит ЦСКА в домашнем матче с «Ромой»?
- Посмотрим. Как только европейцы начинают играть в наш медленный футбол, у наших команд появляются очень хорошие шансы. Но если «Рома» будет играть так же, как в Италии, шансов у ЦСКА, конечно, мало... Может быть, конечно, и наши порой их грамотно останавливают и заставляют играть медленно. Мы видели, как ЦСКА обыграл «Реал». Та игра у красно-синих была выше всяких похвал. Обыграть «Реал» - это воспоминания на всю жизнь. Но как только наши соперники прибавляют в скорости — у нас у всех большие проблемы. Мы не выдерживаем этого скоростного ритма.
- Почему в нашем футболе такие скорости?
- Задача у всех команд нашего чемпионата состоит в том, чтобы не пропустить, и все отбиваются, все стоят вдесятером в своей штрафной.
А у той команды, которая старается созидать, появляются в этом плане проблемы. То есть созидателей у нас сейчас мало. Раньше наш футбол
в этом отношении был интереснее, была какая-то тактика. Сейчас я этого сказать не могу. Тактически мы стали слабее. Но я настроен оптимистично: подрастает талантливая молодежь — все будет хорошо у нас. Просто на данный момент мы не готовы к Лиге чемпионов. Но туда надо стремиться, надо показывать зубы, набираться опыта и брать оттуда самое хорошее.
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