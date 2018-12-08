Соломон Кверквелия: у "Локомотива" появился шанс на выход в Лигу Европы

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия после игры с "Оренбургом" (2:1) ответил на вопрос о перспективах "железнодорожников" в еврокубках.- Мы знаем, что у нас появился шанс на выход в Лигу Европу. Надо выходить на поле только за победой.