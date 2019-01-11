УЕФА отстранил Мюллера на два матча за удар из карате

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Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
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|Янг Бойз
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|-6
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УЕФА отстранил Мюллера на два матча за удар из карате
УЕФА дисквалифицировал форварда "Баварии" Томаса Мюллера на два матча Лиги чемпионов. Немец был удален в матче группового этапа с "Аяксом" (3:3) за удар ногой в голову соперника. "Бавария" намерена обжаловать решение, сообщает пресс-служба клуба.
Если дисквалификация останется в силе, Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала ЛЧ с "Ливерпулем". В этом сезоне 29-летний Мюллер забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 25 матчах.
Sport24
Если дисквалификация останется в силе, Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала ЛЧ с "Ливерпулем". В этом сезоне 29-летний Мюллер забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 25 матчах.
Sport24
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