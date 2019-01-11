УЕФА отстранил Мюллера на два матча за удар из карате

УЕФА дисквалифицировал форварда "Баварии" Томаса Мюллера на два матча Лиги чемпионов. Немец был удален в матче группового этапа с "Аяксом" (3:3) за удар ногой в голову соперника. "Бавария" намерена обжаловать решение, сообщает пресс-служба клуба.Если дисквалификация останется в силе, Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала ЛЧ с "Ливерпулем". В этом сезоне 29-летний Мюллер забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 25 матчах.