"Барселона" вышла на первое место по количеству автоголов соперника в ЛЧ

"Барселона" вчера обыграла "Манчестер Юнайтед" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Каталонцы в 14-й раз забили за время выступления в турнире благодаря автоголу соперника – защитник манкунианцев Люк Шоу поразил свои ворота.Таким образом, сине-гранатовые повторили рекорд ЛЧ, установленный "Реалом" и "Челси".