Вратарь "Аякса" Онана: я уверен в нашем проходе в полуфинал

Голкипер "Аякса" Андре Онана выразил уверенность в выходе в полуфинал Лиги чемпионов накануне матча 1/4 финала с "Ювентусом"."Я очень уверен в нашем проходе в полуфинал из-за того, как мы тренируемся, как играем. Мы невероятно хороши, а я готов отбивать любые пенальти. Я был рожден готовым. Это прекрасный сезон для "Аякса", хотя еще многое надо сделать, впереди много матчей. Поговорим по окончании сезона. Я учусь в каждой игре", – сказал Онана.