|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Александр Мостовой: когда Месси завершит карьеру - в футболе настанет черный день
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о сегодняшних матчах Лиги чемпионов "Барселона" — "МЮ" и "Ювентус" — "Аякс", а также о заочном противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Тяжело прогнозировать, кто выступит лучше. Роналду, конечно, вышел после травмы и забил сразу. Месси же находится в отличной форме, и я не припомню, чтобы у него были какие-то плохие игры в этом сезоне. Что бы он ни творил на поле, мы должны просто радоваться, что он играет. Думаю, в футболе наступит черный день, когда он объявит о завершении карьеры. Такого футболиста мы еще долго не увидим.
Единственный шанс у "Манчестера" — это вспомнить свою игру с ПСЖ. Приехать и отвоевать то преимущество, которое было у Парижа… у них же дома — не многим командам такое дано. В голове у футболистов Манчестера будут все равно сидеть эти мысли. Главное, чтобы и у футболистов "Барселоны" она была. Вряд ли такая история повторится с Барселоной, они все-таки показывают другой футбол, постоянно удерживают мяч и контролируют игру. Те же ошибки, что ПСЖ, они вряд ли совершат: когда там защитник и Буффон не поняли друг друга. В таких играх очень важно не совершать таких ошибок. Да и счет 1:0 очень скользкий, и тут у "Манчестера" может какой-либо даже корявый гол залететь, как в Париже, и шансы снова сравняются. Шансы, конечно, есть. "Барселона" же — это Лионель Месси, который в любую минуту может сотворить шедевр. Мой прогноз — 2:1, 2:0 в пользу "Барселоны".
"Ювентус" — "Аякс" — тут я считаю, что тот кураж, который был у футболистов "Аякса" по ходу турнира, не пройдет. "Ювентус" все-таки тот коллектив, который именно такие команды на кураже и ломает. Делают они за счет своего опыта и дисциплины. Снова же, если с "Реалом" в 1/8 у "Аякса" проходили все их атаки, то с "Ювентусом" вряд ли такое получится. По их первой игре уже было видно, как "Ювентус" разрушал атакующую игру "Аякса". Уже тогда чувствовалась мощь, и играя дома, они ее в еще большей мере смогут показать. "Аякс" может, конечно, и забить, и побежать, но "Ювентус" как топовая команда должна переломить все это. Мой прогноз — 2:0, 2:1 в пользу "Ювентуса", - цитирует Мостового Sport24.
"Тяжело прогнозировать, кто выступит лучше. Роналду, конечно, вышел после травмы и забил сразу. Месси же находится в отличной форме, и я не припомню, чтобы у него были какие-то плохие игры в этом сезоне. Что бы он ни творил на поле, мы должны просто радоваться, что он играет. Думаю, в футболе наступит черный день, когда он объявит о завершении карьеры. Такого футболиста мы еще долго не увидим.
Единственный шанс у "Манчестера" — это вспомнить свою игру с ПСЖ. Приехать и отвоевать то преимущество, которое было у Парижа… у них же дома — не многим командам такое дано. В голове у футболистов Манчестера будут все равно сидеть эти мысли. Главное, чтобы и у футболистов "Барселоны" она была. Вряд ли такая история повторится с Барселоной, они все-таки показывают другой футбол, постоянно удерживают мяч и контролируют игру. Те же ошибки, что ПСЖ, они вряд ли совершат: когда там защитник и Буффон не поняли друг друга. В таких играх очень важно не совершать таких ошибок. Да и счет 1:0 очень скользкий, и тут у "Манчестера" может какой-либо даже корявый гол залететь, как в Париже, и шансы снова сравняются. Шансы, конечно, есть. "Барселона" же — это Лионель Месси, который в любую минуту может сотворить шедевр. Мой прогноз — 2:1, 2:0 в пользу "Барселоны".
"Ювентус" — "Аякс" — тут я считаю, что тот кураж, который был у футболистов "Аякса" по ходу турнира, не пройдет. "Ювентус" все-таки тот коллектив, который именно такие команды на кураже и ломает. Делают они за счет своего опыта и дисциплины. Снова же, если с "Реалом" в 1/8 у "Аякса" проходили все их атаки, то с "Ювентусом" вряд ли такое получится. По их первой игре уже было видно, как "Ювентус" разрушал атакующую игру "Аякса". Уже тогда чувствовалась мощь, и играя дома, они ее в еще большей мере смогут показать. "Аякс" может, конечно, и забить, и побежать, но "Ювентус" как топовая команда должна переломить все это. Мой прогноз — 2:0, 2:1 в пользу "Ювентуса", - цитирует Мостового Sport24.
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