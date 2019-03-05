Александр Мостовой: когда Месси завершит карьеру - в футболе настанет черный день

Испания Ла Лига 2018/19 
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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Александр Мостовой: когда Месси завершит карьеру - в футболе настанет черный день

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о сегодняшних матчах Лиги чемпионов "Барселона" — "МЮ" и "Ювентус" — "Аякс", а также о заочном противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Тяжело прогнозировать, кто выступит лучше. Роналду, конечно, вышел после травмы и забил сразу. Месси же находится в отличной форме, и я не припомню, чтобы у него были какие-то плохие игры в этом сезоне. Что бы он ни творил на поле, мы должны просто радоваться, что он играет. Думаю, в футболе наступит черный день, когда он объявит о завершении карьеры. Такого футболиста мы еще долго не увидим.

Единственный шанс у "Манчестера" — это вспомнить свою игру с ПСЖ. Приехать и отвоевать то преимущество, которое было у Парижа… у них же дома — не многим командам такое дано. В голове у футболистов Манчестера будут все равно сидеть эти мысли. Главное, чтобы и у футболистов "Барселоны" она была. Вряд ли такая история повторится с Барселоной, они все-таки показывают другой футбол, постоянно удерживают мяч и контролируют игру. Те же ошибки, что ПСЖ, они вряд ли совершат: когда там защитник и Буффон не поняли друг друга. В таких играх очень важно не совершать таких ошибок. Да и счет 1:0 очень скользкий, и тут у "Манчестера" может какой-либо даже корявый гол залететь, как в Париже, и шансы снова сравняются. Шансы, конечно, есть. "Барселона" же — это Лионель Месси, который в любую минуту может сотворить шедевр. Мой прогноз — 2:1, 2:0 в пользу "Барселоны".

"Ювентус" — "Аякс" — тут я считаю, что тот кураж, который был у футболистов "Аякса" по ходу турнира, не пройдет. "Ювентус" все-таки тот коллектив, который именно такие команды на кураже и ломает. Делают они за счет своего опыта и дисциплины. Снова же, если с "Реалом" в 1/8 у "Аякса" проходили все их атаки, то с "Ювентусом" вряд ли такое получится. По их первой игре уже было видно, как "Ювентус" разрушал атакующую игру "Аякса". Уже тогда чувствовалась мощь, и играя дома, они ее в еще большей мере смогут показать. "Аякс" может, конечно, и забить, и побежать, но "Ювентус" как топовая команда должна переломить все это. Мой прогноз — 2:0, 2:1 в пользу "Ювентуса", - цитирует Мостового Sport24.
Теги: Мостовой Месси Барселона Ла Лига Роналду
Сегодня, 17:42
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#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 17:45)
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по поводу лч говорить не стану, так как тут только гадать, а вот про черный день не соглашусь. сейчас многие в тени, так как только про Месси и Роналду говорят. и все равно будут говорить что вот, нынешний игрок не лучше..вот Месси был. так как же как сейчас говорят что вот, Месси не Марадона, вот тот был лучше. обычная смена поколений
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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