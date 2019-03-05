Джон Стоунс: пока не знаю, сыграю ли против "Тоттенхэма"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс пока не знает, сыграет ли в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"."Пока не знаю, выйду ли завтра на поле, но этого не знает никто. Нужно забить гол, тогда уже можно будет развить свой успех. Именно таким и будет наш подход к матчу, который обещает быть интересным и упорным. На кону стоит очень многое, и мы с нетерпением ждем стартового свистка.У "Тоттенхэма" очень приличный состав, и нам не стоит обращать слишком большое внимание на то, кто у них будет играть. Да, Гарри Кейн и Деле Алли на поле не выйдут. Но не надо слишком много об этом думать. Мы должны думать о себе", - цитирует Стоунса пресс-служба УЕФА.