Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса"

Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Лацио
Торино
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Лацио 32 52
8 Торино 32 50
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 32 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Новости партнеров

Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб.

По информации La Repubblica, форвард остался недоволен вылетом команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Отмечается, что португалец рассматривает вариант ухода из клуба летом 2020 года.

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Ювентус" (1:1 и 1:2) по сумме двух встреч проиграл амстердамскому "Аяксу". Роналду впервые за девять лет не смог выйти в полуфинал главного турнира Старого Света.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 15:08
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7
(3)
#7  fd65   (Сегодня, 16:01)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: casabl
В Оренбург! Или в Тулу!
Ну не в сраптак же.

Голубятню не берем.....А вот в Тулу можно..., и в Оренбург тоже можно.... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#6  casabl   (Сегодня, 15:30)
  • -8
  •  (10)

В Оренбург! Или в Тулу!
Ну не в сраптак же.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#5  Oris   (Сегодня, 15:27)
  • -2
  •  (4)

Ну может "Краснодар" приютит.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:26)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
просто парень хочет обратно к Зидану в Реал!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 15:16)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что, даже чаю не попьёте?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:14)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Кристинка обиделась,ну теперь в ПСЖ или Китай, там он ещё не играл.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:13)
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
kone4no, v takom dne igrat!)))


--------------------
кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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