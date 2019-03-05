Месси, Суарес и два игрока "Аякса" поборются за звание лучшего игрока недели

УЕФА на своем официальном сайте выберет лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.Уже стали известны номинанты, которые будут бороться за звание, это — Донни ван де Бек и Френки де Йонг из "Аякса", а также футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес.