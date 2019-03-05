Эрнесто Вальверде: "Ливерпуль" может обыграть "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".В первой встрече каталонцы победили со счетом 3:0."Результат первого матча не влияет на нас. Мы должны подойти к этому матчу так, как если бы не сыграли первый матч. Любая мысль, которая придет нам в голову о той игре, будет ошибкой. "Ливерпуль" очень хорош. Мы победили их, но теперь они могут победить нас", - цитирует Вальверде Marca.